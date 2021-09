O chefe da McLaren, Andreas Seidl, analisou a vitória que escapou duramente da equipe nas voltas finais do GP da Rússia de Fórmula 1, devido à chuva que caiu com força. Seidl admite que errou ao permitir que Lando Norris ficasse na pista enquanto a pista começava a molhar bastante.

Em entrevista à Sky Sports F1, Seidl disse que é fácil julgar algo depois que acontece mas que, naquele momento, o objetivo da McLaren era a vitória, que seria a segunda consecutiva após Daniel Ricciardo em Monza, algo que não acontece desde Estados Unidos e Brasil 2012.

"Isso faz parte do nosso esporte. Agora, olhando, é sempre fácil julgar o que poderíamos ter feito diferente. No final, não acertamos como equipe. Olhando agora, foi a decisão errada ficar na pista, mas isso faz parte do esporte".

Questionado sobre a moral de Norris após esta corrida, Seidl disse que ele sabe que o esporte é assim.

"Norris sabe que isso faz parte do jogo, parte do aprendizado também, não apenas do seu lado, mas da equipe também, porque acho que sempre há uma chance de colocar o pit wall à frente dele por conta da informação que recebemos".

"Acho que do lado de Lewis, nós ouvimos as discussões e elas eram mais ou menos a mesma, Lewis teve a chance de esperar para ver o que iríamos fazer e acabou fazendo o oposto porque ele estava em segundo. Queríamos a vitória e é por isso que decidimos ficar na pista".

Seidl terminou rasgando elogios ao britânico pela sua calma ao longo da corrida.

"Acho que, exceto pelas duas, três voltas finais, o que vimos da equipe junto com ele, quando conquistou a pole e hoje na corrida, foi impressionante. Impressiona o que ele está fazendo em seu terceiro ano na F1 e é por isso que precisamos analisar juntos o que poderíamos ter feito melhor hoje".

