F1: Chefe da McLaren comenta possibilidade de ordem de equipe em Abu Dhabi

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E
Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R

Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R

Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup
Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi

FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Chefe da McLaren comenta possibilidade de ordem de equipe em Abu Dhabi

GP de Abu Dhabi de 2025 determinará o campeão deste ano, e o comandante da escuderia, Andrea Stella, fala sobre a estratégia da equipe para a 'grande decisão'

Téha Courbon
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

No próximo fim de semana, a Fórmula 1 chega à grande final da temporada 2025, com o britânico Lando Norris, da McLaren, na liderança da tabela, somando 408 pontos. O inglês tem 12 tentos de vantagem para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto o australiano Oscar Piastri, também da McLaren, tem quatro pontos a menos que o atual tetracampeão mundial consecutivo, que vem de vitória no GP do Catar.

O editor recomenda:

Por isso, na McLaren, o chefe Andrea Stella e as demais figuras sênior do time têm de trabalhar com diferentes cenários para o GP de Abu Dhabi, no qual a categoria máxima finalmente conhecerá o campeão deste ano.

"Vamos deixar ambos os pilotos em condições de competir e seguir suas aspirações, mas o mais importante para nós é estar em condições de superar Verstappen com um dos nossos dois pilotos”, disse Stella.

“Se qualquer um dos pilotos estiver em condição de lutar pelo título, vamos respeitar isso”, completou Andrea, deixando claro que a equipe vai ponderar as situações de seus pilotos durante o fim de semana decisivo.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Norris vem em melhor fase que Piastri desde o GP do Azerbaijão, mas Oscar mostrou uma importante reação no Catar, embora tenha perdido a vitória para Verstappen por uma estratégia ruim do time de Woking em Losail.

De todo modo, Lando tem uma situação matemática favorável para a corrida de Yas Marina, precisando 'apenas' de um pódio para se sagrar campeão da temporada, independentemente do resultado de seus concorrentes.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Vaga amaldiçoada? Relembre companheiros de Verstappen na Red Bull e veja comparativo entre performances

Principais comentários
Mais de
Téha Courbon
F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas
F1: Red Bull adia decisão sobre futuro companheiro de Verstappen

F1: Red Bull adia decisão sobre futuro companheiro de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Red Bull adia decisão sobre futuro companheiro de Verstappen
F1 - Red Bull: 'Verstappen 'pagou preço' por estratégia agressiva em Singapura'

F1 - Red Bull: 'Verstappen 'pagou preço' por estratégia agressiva em Singapura'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Red Bull: 'Verstappen 'pagou preço' por estratégia agressiva em Singapura'
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi

F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi
F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren

F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren
F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar

F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar
McLaren
Mais de
McLaren
F1: Campeão da F2, Fornaroli se junta à McLaren como piloto de testes e desenvolvimento

F1: Campeão da F2, Fornaroli se junta à McLaren como piloto de testes e desenvolvimento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Campeão da F2, Fornaroli se junta à McLaren como piloto de testes e desenvolvimento
F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar

F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Últimas notícias

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros