F1: Chefe da McLaren comenta possibilidade de ordem de equipe em Abu Dhabi
GP de Abu Dhabi de 2025 determinará o campeão deste ano, e o comandante da escuderia, Andrea Stella, fala sobre a estratégia da equipe para a 'grande decisão'
No próximo fim de semana, a Fórmula 1 chega à grande final da temporada 2025, com o britânico Lando Norris, da McLaren, na liderança da tabela, somando 408 pontos. O inglês tem 12 tentos de vantagem para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto o australiano Oscar Piastri, também da McLaren, tem quatro pontos a menos que o atual tetracampeão mundial consecutivo, que vem de vitória no GP do Catar.
Por isso, na McLaren, o chefe Andrea Stella e as demais figuras sênior do time têm de trabalhar com diferentes cenários para o GP de Abu Dhabi, no qual a categoria máxima finalmente conhecerá o campeão deste ano.
"Vamos deixar ambos os pilotos em condições de competir e seguir suas aspirações, mas o mais importante para nós é estar em condições de superar Verstappen com um dos nossos dois pilotos”, disse Stella.
“Se qualquer um dos pilotos estiver em condição de lutar pelo título, vamos respeitar isso”, completou Andrea, deixando claro que a equipe vai ponderar as situações de seus pilotos durante o fim de semana decisivo.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Norris vem em melhor fase que Piastri desde o GP do Azerbaijão, mas Oscar mostrou uma importante reação no Catar, embora tenha perdido a vitória para Verstappen por uma estratégia ruim do time de Woking em Losail.
De todo modo, Lando tem uma situação matemática favorável para a corrida de Yas Marina, precisando 'apenas' de um pódio para se sagrar campeão da temporada, independentemente do resultado de seus concorrentes.
