Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Endurance
Endurance
Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Geral
Geral
STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1
Fórmula 1

F1: Chefe da McLaren compara disputa inicial de motores em 2026 e destaca paridade

Andrea Stella também analisou como os monopostos desta temporada devem evoluir ao longo deste ano

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Andrea Stella, McLaren

Foto de: McLaren

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, comparou o nível das equipes de Fórmula 1 para a temporada após os testes privados em Barcelona e destacou a paridade entre as fabricantes de motores, apontando quem saiu na frente na campanha deste ano.

Leia também:

"Está claro que há pelo menos três concorrentes – Mercedes, Ferrari e Red Bull – que começaram bem", começou Stella, ao The Race. "Em particular, a equipe de Brackley definitivamente elevou o nível, e teremos que trabalhar duro para fazer o mesmo".

“O fato das três equipes que mencionei estarem equipadas com três unidades de potência diferentes é uma primeira indicação de que pode não haver diferenças extremamente marcantes em termos de desempenho absoluto, pelo menos no que diz respeito a alguns dos fornecedores de unidade de potência".

O chefe de equipe destacou que ainda há muito espaço para evolução dos motores e da parte aerodinâmica dos carros, se comparada à mudança anterior dos regulamentos, com os monopostos de efeito solo: “Embora sejam indicações muito preliminares, acredito que uma das áreas com grande margem para melhoria é a exploração da nova unidade de potência e todas as opções disponíveis para o piloto".

"Há também muito potencial a ser extraído em termos de gerenciamento da configuração aerodinâmica variável, referindo-se à alternância entre o modo curva e o modo reta".

“Dito isso, é óbvio que esta geração de monopostos está em um estágio muito inicial de desenvolvimento: há quatro anos, quando os carros com efeito solo estrearam, estávamos em circunstâncias diferentes porque a unidade de potência e os pneus eram essencialmente os mesmos do ano anterior".

O italiano também reforça que “mais do que nunca, este ano será a capacidade das equipes e dos pilotos de explorar o pacote à sua disposição, assim como a habilidade de desenvolver o carro na direção certa, que fará a diferença".

“De qualquer forma, o que vemos na primeira parte da temporada em termos de equilíbrio de forças quase certamente não será o mesmo que veremos na segunda parte, justamente porque os efeitos do desenvolvimento do carro em uma fase inicial, como a que estamos vivendo agora, podem ser muito significativos".

Apesar disso, Stella afirmou que tudo que ocorreu nos testes de Barcelona estava dentro das expectativas da equipe britânica. 

“O que vimos na pista estava alinhado com as expectativas e, acima de tudo, com as simulações,” comentou. “O que ficou claro é que a curva de aprendizado é muito íngreme para todos – pilotos e equipes – o que significa que cada volta ensina algo útil em termos de desempenho".

“Era natural esperar esse cenário, considerando que esses carros são totalmente novos, de A a Z. Sabemos que o MCL40 é um bom ponto de partida, mas agora temos que trabalhar duro para desenvolvê-lo e melhorar o desempenho geral do pacote, tanto para o futuro imediato quanto para definir melhor as linhas de desenvolvimento durante a temporada".

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: McLaren divulga programa de pista para primeira semana no Bahrein
Próximo artigo F1: Veja quem é o favorito ao título de 2026 para casas de apostas

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

Pipo, filho de Felipe Massa, correrá na Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Pipo, filho de Felipe Massa, correrá na Porsche Cup Brasil

F1: Fabricantes pressionam FIA e Mercedes por mudanças na medição de taxa de compressão em nova reunião

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Fabricantes pressionam FIA e Mercedes por mudanças na medição de taxa de compressão em nova reunião

Últimas notícias

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Misc Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1