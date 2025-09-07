F1: Chefe da McLaren diz que troca de posições em Monza foi justa

A decisão da McLaren de trocar de posição entre Lando Norris e Oscar Piastri durante o GP da Itália foi uma questão de "justiça" e "consistência de princípios", disse o chefe da equipe Andrea Stella. A fala do italiano é uma maneira de se defender da polêmica, que já teve declarações de Piastri e Norris minizando o caso e Max Verstappen rindo da ordem da equipe rival.

Stella falou sobre o incidente após a corrida, afirmando que a decisão de trocar os pilotos de volta se encaixava "dentro dos princípios" com os quais a McLaren gosta de competir, pois busca preservar a igualdade entre os pilotos.

Ele acrescentou que a decisão de chamar Piastri primeiro foi tomada com a intenção de preservar a posição, e que buscar isso com a troca de volta era "do interesse da equipe".

"Acho que a situação do pit stop não é apenas uma questão de justiça, é uma questão de consistência com nossos princípios", explicou Stella.

A equipe de Woking se viu diante de um problemão durante a corrida quando Lando Norris teve um pit stop lento e retornou atrás de Oscar Piastri. A Mclaren optou por trocar as posições. Isso colocou Norris de volta em P2 e devolveu Piastri para o P3.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Antes de cumprir a troca, Piastri reclamou da ordem de deixar Norris passar, argumentando que os incidentes nos boxes deveriam ser considerados parte da corrida.

O resultado permitiu que Norris diminuísse para 31 pontos a diferença para Piastri, líder do campeonato com 324 pontos.

"E onde quer que o campeonato vá, o importante é que ele seja realizado dentro dos princípios e dos valores de corrida que temos na McLaren e que criamos com nossos pilotos. A situação em que trocamos os pilotos não está relacionada apenas ao pit stop, e é útil que eu esclareça isso, mas também ao fato de que queríamos sequenciar o pit stop dos dois carros, parando Oscar primeiro e depois Lando", disse Stella.

"Tínhamos a clara intenção de que isso não levasse a uma troca de posição. Isso só foi feito porque estávamos cobrindo Leclerc e, ao mesmo tempo, estávamos esperando até o último momento possível para ver se havia uma bandeira vermelha ou um safety car.

"Por isso, buscamos o interesse da equipe e, para capitalizar o máximo possível esse interesse, precisávamos ir primeiro com Oscar e depois com Lando, mas a intenção clara era que isso não resultasse em uma troca de posições", explicou o chefe da McLaren. No rádio com o engenheiro, Norris ainda perguntou se não haveria um undercut de Piastri ao entrar nos boxes.

"O fato de termos chamado primeiro o Oscar, somado ao pitstop lento de Lando, levou a uma troca de posições, e achamos que era a coisa certa voltar à situação anterior ao pit stop e deixar os caras correrem. Foi o que fizemos e é o que achamos que está de acordo com nossos princípios."

Stella disse que a McLaren iria rever o que causou a parada lenta para começar. Ele confirmou que a equipe fez uma corrida longa com o pneu médio para que, caso houvesse um safety car no final da corrida, a McLaren pudesse tentar a ultrapassagem sobre Verstappen com um delta de pneus macios em comparação com os pneus duros da Red Bull.

Andrea Stella, McLaren Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Perguntado se a McLaren queria rever esses princípios, Stella respondeu que a equipe estava em constante revisão de seus processos, mas isso não significava que faria qualquer mudança.

"Se você acha que tudo o que faz é bom e não faz uma revisão individual ou em equipe de nada do que faz, mesmo daquilo que faz perfeitamente, simplesmente não vai progredir", acrescentou.

"Portanto, para mim, revisar não significa "ah, certamente teremos que mudar isso". Potencialmente, nós os revisaremos e os alinharemos ainda mais e os confirmaremos. Então, o fato de eu usar essa palavra não significa que haverá mudanças. O fato de eu usar essa palavra significa que é assim que abordamos as coisas na McLaren", comentou Stella.

"E essa revisão, que é tão essencial na engenharia e na operação, também se aplica à maneira como você corre e à maneira como você corre com seus pilotos", concluiu o italiano.

