Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Chefe da McLaren diz que troca de posições em Monza foi justa

Após problemas no pit stop de Norris, McLaren ordenou que Piastri cedesse o P2 conquistado por conta da parada desastrosa do colega, causando choque no público

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:

A decisão da McLaren de trocar de posição entre Lando Norris e Oscar Piastri durante o GP da Itália foi uma questão de "justiça" e "consistência de princípios", disse o chefe da equipe Andrea Stella. A fala do italiano é uma maneira de se defender da polêmica, que já teve declarações de Piastri e Norris minizando o caso e Max Verstappen rindo da ordem da equipe rival.

Leia também:

Stella falou sobre o incidente após a corrida, afirmando que a decisão de trocar os pilotos de volta se encaixava "dentro dos princípios" com os quais a McLaren gosta de competir, pois busca preservar a igualdade entre os pilotos.

Ele acrescentou que a decisão de chamar Piastri primeiro foi tomada com a intenção de preservar a posição, e que buscar isso com a troca de volta era "do interesse da equipe".

"Acho que a situação do pit stop não é apenas uma questão de justiça, é uma questão de consistência com nossos princípios", explicou Stella.

A equipe de Woking se viu diante de um problemão durante a corrida quando Lando Norris teve um pit stop lento e retornou atrás de Oscar Piastri. A Mclaren optou por trocar as posições. Isso colocou Norris de volta em P2 e devolveu Piastri para o P3.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Antes de cumprir a troca, Piastri reclamou da ordem de deixar Norris passar, argumentando que os incidentes nos boxes deveriam ser considerados parte da corrida.

O resultado permitiu que Norris diminuísse para 31 pontos a diferença para Piastri, líder do campeonato com 324 pontos.

"E onde quer que o campeonato vá, o importante é que ele seja realizado dentro dos princípios e dos valores de corrida que temos na McLaren e que criamos com nossos pilotos. A situação em que trocamos os pilotos não está relacionada apenas ao pit stop, e é útil que eu esclareça isso, mas também ao fato de que queríamos sequenciar o pit stop dos dois carros, parando Oscar primeiro e depois Lando", disse Stella.

"Tínhamos a clara intenção de que isso não levasse a uma troca de posição. Isso só foi feito porque estávamos cobrindo Leclerc e, ao mesmo tempo, estávamos esperando até o último momento possível para ver se havia uma bandeira vermelha ou um safety car.

"Por isso, buscamos o interesse da equipe e, para capitalizar o máximo possível esse interesse, precisávamos ir primeiro com Oscar e depois com Lando, mas a intenção clara era que isso não resultasse em uma troca de posições", explicou o chefe da McLaren. No rádio com o engenheiro, Norris ainda perguntou se não haveria um undercut de Piastri ao entrar nos boxes.

"O fato de termos chamado primeiro o Oscar, somado ao pitstop lento de Lando, levou a uma troca de posições, e achamos que era a coisa certa voltar à situação anterior ao pit stop e deixar os caras correrem. Foi o que fizemos e é o que achamos que está de acordo com nossos princípios."

Stella disse que a McLaren iria rever o que causou a parada lenta para começar. Ele confirmou que a equipe fez uma corrida longa com o pneu médio para que, caso houvesse um safety car no final da corrida, a McLaren pudesse tentar a ultrapassagem sobre Verstappen com um delta de pneus macios em comparação com os pneus duros da Red Bull.

Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Perguntado se a McLaren queria rever esses princípios, Stella respondeu que a equipe estava em constante revisão de seus processos, mas isso não significava que faria qualquer mudança.

"Se você acha que tudo o que faz é bom e não faz uma revisão individual ou em equipe de nada do que faz, mesmo daquilo que faz perfeitamente, simplesmente não vai progredir", acrescentou.

"Portanto, para mim, revisar não significa "ah, certamente teremos que mudar isso". Potencialmente, nós os revisaremos e os alinharemos ainda mais e os confirmaremos. Então, o fato de eu usar essa palavra não significa que haverá mudanças. O fato de eu usar essa palavra significa que é assim que abordamos as coisas na McLaren", comentou Stella.

"E essa revisão, que é tão essencial na engenharia e na operação, também se aplica à maneira como você corre e à maneira como você corre com seus pilotos", concluiu o italiano.

F1 'à venda', STROLL CONTRARIA REGI LEME, Max fluente em português, BORTOLETO CONFIANTE, Sainz e cia

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Jake Boxall-Legge Fórmula 1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen 'debocha' de ordem dada pela McLaren e opina sobre polêmica
Próximo artigo F1 - Wolff exalta vitória de Verstappen em Monza: "Fez todo mundo parecer bobo"

Principais comentários
Jake Boxall-Legge
Mais de
Jake Boxall-Legge
F1: Alonso e Verstappen criticam ideia de GPs mais curtos; Russell e Antonelli demonstram simpatia às mudanças

F1: Alonso e Verstappen criticam ideia de GPs mais curtos; Russell e Antonelli demonstram simpatia às mudanças

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Alonso e Verstappen criticam ideia de GPs mais curtos; Russell e Antonelli demonstram simpatia às mudanças
F1: Williams apresenta pedido de revisão sobre penalidade de Sainz no GP da Holanda

F1: Williams apresenta pedido de revisão sobre penalidade de Sainz no GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Williams apresenta pedido de revisão sobre penalidade de Sainz no GP da Holanda
F1 - Norris reflete sobre maiores erros de 2025: "Não tente ser um herói"

F1 - Norris reflete sobre maiores erros de 2025: "Não tente ser um herói"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Norris reflete sobre maiores erros de 2025: "Não tente ser um herói"
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
F1: Por que Piastri deu vácuo para Norris no quali de Monza? Chefe da McLaren é questionado e responde com sinceridade

F1: Por que Piastri deu vácuo para Norris no quali de Monza? Chefe da McLaren é questionado e responde com sinceridade

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que Piastri deu vácuo para Norris no quali de Monza? Chefe da McLaren é questionado e responde com sinceridade
F1: Norris e Piastri revelam "margens muito pequenas" na luta pelo título

F1: Norris e Piastri revelam "margens muito pequenas" na luta pelo título

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris e Piastri revelam "margens muito pequenas" na luta pelo título
F1: Conheça regra que deu título a Senna e que poderia tornar briga de 2025 mais equilibrada

F1: Conheça regra que deu título a Senna e que poderia tornar briga de 2025 mais equilibrada

Fórmula 1
F1: Conheça regra que deu título a Senna e que poderia tornar briga de 2025 mais equilibrada
McLaren
Mais de
McLaren
F1 - Norris: "Quero vencer do meu jeito", não copiar a "atitude f***-se" de Verstappen

F1 - Norris: "Quero vencer do meu jeito", não copiar a "atitude f***-se" de Verstappen

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Norris: "Quero vencer do meu jeito", não copiar a "atitude f***-se" de Verstappen
F1 - McLaren admite: Abandono de Norris não foi causado pelo motor, mas pelo chassi

F1 - McLaren admite: Abandono de Norris não foi causado pelo motor, mas pelo chassi

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - McLaren admite: Abandono de Norris não foi causado pelo motor, mas pelo chassi
F1 - McLaren: Abandono na Holanda pode libertar "versão ainda melhor" de Norris

F1 - McLaren: Abandono na Holanda pode libertar "versão ainda melhor" de Norris

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - McLaren: Abandono na Holanda pode libertar "versão ainda melhor" de Norris

Últimas notícias

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NAS NASCAR Cup
Gateway
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3 F3
Monza
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros