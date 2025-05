"Tentando encontrar pequenos detalhes em todos os lugares" foi como Oscar Piastri descreveu a abordagem de ganhos marginais que, segundo ele, o levou a quatro vitórias em GPs nesta temporada e à liderança do campeonato de Fórmula 1.

"É uma sensação bem diferente quando você vence uma corrida porque sente que acabou de passar ou teve boas circunstâncias", disse na coletiva de imprensa da FIA antes do GP de Ímola. "Mas agora estou vencendo porque temos um carro incrivelmente rápido e sinto que estou pilotando bem, isso é muito satisfatório."

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, que trabalhou com nomes como Michael Schumacher e Fernando Alonso como engenheiro de corrida, sabe como é a grandeza e foi tipicamente detalhista quando perguntado sobre o que Piastri fez para se elevar ao próximo nível nesta temporada.

"Bem, acho que a melhoria mais importante, se é que houve alguma, é o fato de Oscar ter se tornado um piloto mais rápido", disse Stella. "Acho que, quando você é um piloto mais rápido, tem mais oportunidade de processar as coisas, mais tempo para pensar, mais capacidade para analisar tudo. Isso é verdade tanto quando você está no carro quanto fora dele — porque, com a velocidade já presente, você pode se concentrar em todos os outros ganhos marginais que, no fim de semana, acabam formando o desempenho necessário para alcançar os resultados que ele está tendo no momento."

Piastri falou sobre usar seu tempo de forma mais inteligente e identificar áreas específicas de melhoria em vez de, por exemplo, passar mais horas no simulador.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"O que importa é como fazer as coisas com mais eficiência", disse ele. "Como você dá o próximo passo em sua preparação. A experiência naturalmente ajuda. Algumas das coisas em que você precisa se concentrar se tornam mais naturais, então você está sempre aprendendo - e essa experiência definitivamente ajuda. Mas a preparação tem sido basicamente a mesma. Estamos apenas tentando encontrar esses pequenos detalhes em cada aspecto. Não houve uma grande mudança, apenas tentamos encontrar pequenos detalhes em todos os lugares."

Os membros da equipe afirmam que, embora grande parte dos comentários em torno de Piastri tenha se concentrado na necessidade de aprimorar o desempenho na classificação e no gerenciamento de pneus durante suas duas primeiras temporadas, expressar isso de forma tão binária é uma injustiça a Oscar. Eles dizem que ele já estava operando em um nível muito alto quando chegou à McLaren e que as disparidades entre ele e seu companheiro de equipe, Lando Norris, em termos de ritmo de uma volta e de uso de pneus eram muito pequenas.

Dizem também que ele tem uma capacidade notável de avaliar uma volta em termos de onde pode melhorar e quanto tempo pode ser encontrado - antes mesmo de olhar os dados para comprovar isso. Estar em uma parte diferente de sua curva evolutiva como jovem piloto também o ajudou a se adaptar rapidamente a algumas das excentricidades dos carros que pilotou.

Mas ele não fez isso sozinho. Stella também destacou a influência da “rede de apoio” de Piastri — não apenas os engenheiros com quem trabalha, mas também o ex-piloto de F1 que gerencia seus assuntos comerciais e está sempre presente com conselhos valiosos.

"Houve uma quantidade muito específica de trabalho que deu atenção a diferentes áreas, foi bastante holístico", disse Stella. "Embora Oscar seja definitivamente o principal elogiado por esse desenvolvimento, eu gostaria de mencionar a equipe ao redor dele - seus engenheiros e todo o suporte da fábrica, com todas as análises. E até mesmo a equipe [de gerenciamento], Mark Webber, que trabalha com Oscar, é definitivamente uma grande fonte de pensamentos, percepções e identificação de oportunidades."

"Portanto, há muito trabalho por trás desse progresso, mas, no final das contas, o Oscar está de parabéns por ter conseguido capitalizar", finalizou o chefe de equipe.

