O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, confirmou que a equipe vai analisar o incidente entre Oscar Piastri e Lando Norris, mas elogiou a atitude do britânico de assumir a responsabilidade pelo erro no GP do Canadá de Fórmula 1.

Os dois pilotos, ambos na disputa pelo campeonato, envolveram-se em uma intensa batalha em Montreal. Depois de várias voltas de corrida limpa, Norris tentou ultrapassar seu companheiro de equipe, mas julgou mal o espaço à esquerda de seu carro e acabou batendo no muro e na traseira esquerda do MCL39 de Piastri, encerrando sua corrida.

Felizmente para o piloto australiano, isso não afetou sua corrida. Ele cruzou a linha de chegada na quarta posição sob as condições do safety car. Stella reagiu ao incidente enquanto conversava com Ted Kravitz, repórter da Sky Sports F1, explicando que claramente "não houve má intenção" por parte de Norris.

"Nunca queremos ver uma McLaren envolvida em um acidente e, definitivamente, nunca queremos ver as duas McLarens se tocando", explicou.

"É algo que definitivamente precisamos revisar porque esse é um princípio muito claro. Ao mesmo tempo, foi um contato que aconteceu por causa de um erro de julgamento. Apenas Lando avaliou mal a distância para o carro da frente e, portanto, não houve má intenção".

"Lando assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ocorrido, mas certamente é algo a ser discutido e revisto. Nossos princípios já estão em vigor, nossos pilotos terão algo para aprender mais e voltaremos a correr".

"É absolutamente um erro de julgamento que custou muito a Lando no campeonato. Já custou caro para a equipe, então definitivamente foi um incidente que não deveria ter acontecido".

Norris imediatamente pediu desculpas e assumiu a responsabilidade pelo rádio da equipe e, mais tarde, afirmou que foi uma "bobagem" de sua parte ao falar com a repórter da Sky Sports F1, Rachel Brookes.

"Ninguém tem culpa a não ser eu mesmo, então peço desculpas a toda a equipe e também ao Oscar por tentar fazer algo provavelmente um pouco bobo demais", admitiu o piloto de 25 anos. "Ainda bem que não estraguei a corrida dele. No final, peço desculpas à equipe".

Ele acrescentou que "isso foi ainda mais bobo. Não foi nem mesmo um 'isso é corrida', foi apenas uma bobagem da minha parte".

