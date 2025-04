Max Verstappen assumiu a pole position no GP do Japão de maneira surpreendente e provou mais uma vez o seu status na Fórmula 1. No entanto, apesar da vitória no traçado de Suzuka, ainda há dúvidas se o piloto conseguirá ser campeão mais uma vez se não tiver um carro mais competitivo.

Essa também é uma dúvida de Andrea Stella, chefe da McLaren. Ele analisa a situação com sobriedade e visão de futuro: "Acho que Max está, de alguma forma, fazendo a diferença no momento".

Mas ele acrescenta: "É muito difícil ter um desempenho consistente em 24 corridas durante uma temporada se você não tiver o melhor carro". Com isso, ele coloca em palavras o que muitos no paddock estão começando a pensar: Até mesmo um tetracampeão mundial como Verstappen atinge seus limites quando o carro da Red Bull não consegue acompanhá-lo.

Ao mesmo tempo, Stella descreve a atual temporada como uma "fase de transição". Ainda não está claro como o equilíbrio de forças finalmente se estabilizará. A Red Bull dominou no Japão graças ao talento excepcional de Verstappen, enquanto a Mercedes também estabeleceu um ponto de exclamação na China com o forte ritmo de corrida de George Russell.

A Ferrari pode não estar sendo competitiva de forma consistente no momento, mas pilotos como Charles Leclerc e Lewis Hamilton certamente não devem ser descartados. No entanto, Stella enfatiza: "O pré-requisito mais importante para vencer os dois campeonatos é o melhor carro".

Para Verstappen, isso significa que, mesmo que sua classe individual ainda seja suficiente para as vitórias no momento, ele não pode confiar apenas em seu talento. O campo ficou muito apertado, a importância do desempenho do carro é muito grande.

A questão dos pneus também desempenha um papel importante. Em corridas com pouco desgaste dos pneus, como em Suzuka, quase nenhuma equipe consegue explorar totalmente seus pontos fortes, diz Stella. Todos têm um desempenho semelhante, com Verstappen fazendo a diferença.

É por isso que o chefe de equipe da McLaren diz, olhando para o próximo fim de semana de corrida: "Esperamos que o Bahrein seja altamente degradante. E espero que possamos utilizar todo o potencial do carro, que ainda acho que é o melhor carro, em algumas das outras pistas também".

