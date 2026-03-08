Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

"O ritmo da corrida no final foi muito encorajador para nós, mas no início não havia diferença entre a Ferrari e a Mercedes", afirmou Toto; veja no Motorsport.com

Benjamin Vinel Ronald Vording
Editado:

O chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, afirma que o time anglo-germânico tem “uma batalha pela frente com a Ferrari” na temporada 2026 após o GP da Austrália, que marcou o início do campeonato e foi inicialmente muito disputado.

Na classificação, o pole position George Russell, da Mercedes, foi oito décimos mais rápido que o piloto da Ferrari mais rápido, Charles Leclerc, quarto no grid, mas essa vantagem não se traduziu em domínio na corrida.

O editor recomenda:

Leclerc assumiu a liderança na largada e, depois, ele e Russell trocaram a primeira posição várias vezes nas primeiras 10 voltas.

Essa batalha terminou quando o Red Bull de Isack Hadjar quebrou na volta 11, causando um safety car virtual: enquanto as Ferraris permaneceram na pista, a Mercedes aproveitou ao máximo as paradas nos boxes, obtendo uma vantagem decisiva a caminho de uma dobradinha.

Ainda assim, o ritmo da Scuderia era ameaçador – as 10 voltas mais rápidas de Lewis Hamilton tiveram média de 1min22s557, à frente de Max Verstappen, da Red Bull (1min22s632), e de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes (1m22,635s) – por isso, Wolff não está confiante que o título mercedista é certo.

“Sabíamos que eles (Ferrari) eram fortes nas largadas e foi isso que aconteceu. Foi uma batalha acirrada entre Charles e George no início. Kimi teve um pouco de azar porque a bateria não estava no nível que deveria estar – na verdade, em ambos os carros, até certo ponto”, acrescentou Wolff, com o pole position Russell perdendo para Leclerc na largada, enquanto Antonelli caiu da segunda para a sétima posição no salto inicial.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Foi uma disputa a três em determinado momento entre as duas Ferraris e George, e eventualmente Kimi alcançou-os", seguiu Toto. "O ritmo da corrida no final foi muito encorajador para nós, mas no início não havia diferença entre a Ferrari e a Mercedes".

“Para mim, a sensação predominante agora é que temos uma disputa com a Ferrari", seguiu o dirigente austríaco das Flechas de Prata.

Em relação à vantagem da Ferrari em largadas, Wolff atribuiu ao seguinte: "Uma determinada configuração de hardware e o tamanho do turbo do motor, que permite girar o turbo talvez mais facilmente".

Toto completou: “Fiquei feliz por termos conseguido largar, mesmo que a bateria não estivesse cheia em nenhum dos carros. Quando você olha para a pré-largada com o motor acelerando, você pensa: ‘Que diabos? Espero que todos consigam sair de suas posições de largada sem carnificina’. Então, acho que já foi muito bom para uma primeira vez.”

