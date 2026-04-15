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F1 - Chefe da Racing Bulls: Mudanças nas regras de 2026 podem ocorrer aos poucos

Alan Permane afirma que talvez seja sensato que a categoria introduza ajustes na unidade de potência ao longo do ano em várias corridas

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Alan Permane, chefe da equipe Racing Bulls, acredita que a Fórmula 1 deve estar preparada para testar continuamente ajustes na gestão de energia devido aos próximos dois finais de semana de corridas sprint.

Leia também:

As partes interessadas da F1, incluindo a entidade reguladora FIA, as 11 equipes e seus respectivos representantes de unidades de potência, estão realizando uma série de reuniões para formular e, em seguida, votar em soluções para melhorar o regulamento de 2026.

Na sequência do acidente de 50G do piloto da Haas, Oliver Bearman, no Japão, há um grande foco na redução dos riscos de segurança associados ao aumento das velocidades de aproximação entre os carros, ao mesmo tempo em que se restaura a classificação como um espetáculo de grande emoção.

Uma primeira série de soluções será discutida em uma reunião de alto nível na segunda-feira que vem (20), seguida por uma votação eletrônica. As mudanças resultantes serão implementadas já no GP de Miami, no primeiro fim de semana de maio, embora o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, tenha sugerido recentemente que pode haver uma implementação em duas etapas dos ajustes nas regras.

“Essas regras são o que chamamos coletivamente de regras de gerenciamento de energia, que não exigirão alterações no hardware, mas podem exigir algumas mudanças nas configurações e no software", disse Tombazis ao The Guardian na semana passada.

"Mudanças que são fundamentalmente possíveis de serem introduzidas muito em breve e que vão ao cerne da questão das velocidades de aproximação ou da satisfação dos pilotos”.

 “Podemos decidir que queremos ter uma fase um e uma fase dois, e talvez dar à fase dois um pouco mais de tempo para que alguns ajustes sejam feitos pelos fabricantes".

De acordo com o chefe da Racing Bulls, Alan Permane, faria sentido implementar os ajustes ao longo de várias corridas devido às complexidades do calendário de 2026 da F1.

As próximas duas etapas, em Miami e Montreal, terão sprints, com apenas uma única sessão de treinos de 60 minutos na sexta-feira. Esse formato tornará difícil para as equipes se adaptarem a mudanças significativas na gestão de energia, além do que se espera ser uma introdução generalizada de atualizações aerodinâmicas no paddock.

A corrida seguinte, o GP de Mônaco, também não é um campo de testes ideal. Devido às baixas velocidades e ao tempo relativamente limitado em aceleração máxima, não é considerado um circuito onde se espera que os carros fiquem com falta de energia para começar.

“Acho que [as mudanças] podem ocorrer em muito mais [fases] do que isso”, disse Permane. “Há muitas, muitas sugestões que foram apresentadas. Acho que teremos um momento particularmente difícil em Miami, em uma corrida sprint, porque há realmente pouco tempo para testar qualquer coisa".

"Então, pode muito bem ser que tentemos algumas das que são, digamos, um pouco mais simples e menos arriscadas em Miami, e depois tentemos mais algumas em Montreal. E então, é claro, vamos para Mônaco, onde é quase impossível testar qualquer coisa".

Alan Permane, Racing Bulls

Alan Permane, Racing Bulls

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

O local ideal para mais uma rodada de mudanças seria a corrida de Barcelona no final de junho, que não é apenas um fim de semana de corrida regular, mas também um local de testes bem conhecido, onde a atual geração de carros já correu durante os testes de pré-temporada em fevereiro. A Áustria, em meados de junho, é outro fim de semana regular antes da próxima sprint, que acontecerá em julho, em Silverstone.

“Barcelona pode ser a primeira vez em que tentamos algumas das [soluções] mais, digamos, desafiadoras”, sugeriu Permane. “Eu não diria que são necessariamente duas atualizações. Eu diria que devemos manter a mente aberta e talvez isso seja algo contínuo. Não sei. Isso seria conduzido pela FIA e pela F1, mas não acho que devemos nos limitar, certamente. Podemos continuar trabalhando nisso".

No entanto, depois de ver algumas das sugestões propostas na reunião do grupo de trabalho técnico da semana passada para reduzir ou ajustar a distribuição de energia, Permane minimizou os temores de que mudanças no software da unidade de potência e nos regulamentos esportivos causariam uma enorme dor de cabeça para as equipes resolverem.

“Todas essas mudanças terão que passar pelo grupo de trabalho da unidade de potência”, disse Permane. “Tudo passará pela governança, a menos que se trate de questões de segurança, nas quais tenho certeza de que a FIA será bastante firme, pois não vai querer ver isso acontecer novamente".

"Mas as outras questões terão que passar pelo grupo de trabalho da unidade de potência, do qual, é claro, a Red Bull Powertrains faz parte. Nada do que vi parece particularmente assustador. Há algumas coisas muito sensatas ali".

Mas Permane alertou que as partes interessadas da F1 devem tomar cuidado para evitar o que ele chamou de “consequências indesejadas”. Ele argumentou que retirar muita potência elétrica tornaria as curvas desafiadoras da F1 ainda mais lentas, pois as velocidades de entrada seriam menores.

“Como sempre, pode haver consequências indesejadas quando mudamos as coisas”, disse ele. “Não acho que queiramos tornar os carros significativamente mais lentos. Curvas de alta velocidade que são realmente desafiadoras e no limite, não queremos torná-las fáceis demais".

" Sei que as pessoas não gostam do ‘lift-and-coast’ e sei que não queremos ver nenhuma recuperação de energia nas retas, e a maneira de eliminar isso é nos dar muito menos energia, o que tornará os carros mais lentos".

“Não acho que queiramos tornar as curvas menos desafiadoras, porém, então acho que precisamos ter cuidado e sei que eles estão sendo cuidadosos com isso".

"Acho que haverá mudanças para Miami, tenho certeza, mas não tenho certeza se veremos todo o conjunto de mudanças em Miami porque acho que o formato da etapa naturalmente fará com que as pessoas queiram ser cautelosas".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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