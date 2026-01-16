Todas as categorias

Fórmula 1 Lançamento da Racing Bulls

F1: Chefe da Red Bull afirma que motor próprio concretiza o “sonho” do fundador da marca

Lançamento da pintura da equipe austríaca para 2026 em Detroit foi uma homenagem ao falecido Dietrich Mateschitz

Alex Harrington
Editado:
O chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, apresentou a pintura da equipe para 2026 em Detroit, recebendo muitos elogios dos fãs da Fórmula 1. Mas, com o novo motor da equipe sendo produzido pelo time taurino em parceria com a Ford Racing, ele aproveitou o momento para prestar uma homenagem ao falecido Dietrich Mateschitz, fundador da marca de bebidas energéticas cujo “sonho” para a equipe agora foi realizado.

Leia também:

Tanto a Red Bull quanto a equipe irmã Racing Bulls abriram a temporada de lançamentos de 2026 com um evento conjunto na Michigan Central Station, sede do parceiro de unidades de potência das equipes. Coincidindo com a maior reformulação regulatória que a série viu em anos, a equipe de Milton Keynes correrá pela primeira vez com uma unidade de potência construída internamente.

Embora seja um grande empreendimento para a equipe, era inevitável, já que a Red Bull buscava realizar o sonho de seu falecido fundador. 

“2026 marca o início de uma nova e significativa era para a Fórmula 1 e para a Red Bull”, disse Mekies. “Queríamos que nossa pintura refletisse isso, ao mesmo tempo em que fosse uma homenagem ao início da Red Bull Racing".

"Estamos na F1 por causa do sonho de um homem, Dietrich Mateschitz, e vários anos depois, ele teve outro sonho: criar um motor. Esta pintura foi projetada para celebrar o espírito com que entramos no esporte".

"No ano em que um carro da Red Bull Racing leva pela primeira vez uma unidade de potência Red Bull Ford Powertrains, parecia certo refletir um pouco da nossa história em nossa pintura".

A Red Bull está entrando em uma corrida de motores que, embora tenha sido reiniciada este ano, tem sido liderada por fabricantes estabelecidas há anos. Estar em posição de testar seu motor com confiança em Barcelona no final deste mês é incrivelmente impressionante. 

 “A equipe fez um trabalho incrível para estar aqui hoje e estar em posição de ir para o shakedown em Barcelona com nosso próprio carro e nossa própria unidade de potência pela primeira vez”, acrescentou o francês. “Este é o resultado dos esforços de duas mil pessoas no Red Bull Technology Campus, o grupo mais talentoso que você pode encontrar, e eles têm trabalhado juntos para nos levar a este momento".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal, Jim Farley, Ford CEO

Laurent Mekies, diretor da equipe Red Bull Racing, Jim Farley, CEO da Ford

Foto: Red Bull Content Pool

“É o início de uma jornada extremamente emocionante para todos nós e vamos entrar na pista como um só – um chassi e uma unidade de potência da Red Bull".

Ben Hodgkinson, diretor técnico da Red Bull Powertrains, destacou a necessidade da mudança: “É um projeto ousado e audacioso. Trata-se de sermos donos do nosso próprio destino. Desde o início, queríamos que fosse um chassi e uma unidade de potência Red Bull, desenvolvidos juntos em harmonia".

Oliver Mintzlaff, CEO de projetos corporativos e novos investimentos da Red Bull GmbH, confirmou que essa mudança é simplesmente uma continuação do que a equipe originalmente defendia. 

“Este é um novo capítulo para nós. Construir nosso próprio motor e colocá-lo em ação nas pistas é um passo notável para nossa marca. Estamos otimistas e realmente animados para colocar nosso carro e nossa unidade de potência em ação. Haverá mudanças regulatórias significativas em 2026".

"Sim, a unidade de potência é uma parte importante disso, mas há muitos outros elementos também. Assumimos um risco semelhante quando entramos na Fórmula 1 em 2005, e essa mentalidade não mudou", concluiu Mintzlaff.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

