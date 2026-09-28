F1: Chefe da Red Bull contesta Verstappen e nega punição de motor inevitável

Após escalar o pelotão e terminar em segundo lugar no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, superando as falhas de motor enfrentadas na classificação, Max Verstappen declarou que seria inevitável cumprir uma punição por troca de componentes da unidade de potência até o fim da temporada. No entanto, o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, contestou o diagnóstico do piloto holandês.

A Red Bull disputou a corrida no circuito de rua de Baku sem sofrer punição no grid ao recorrer a componentes antigos do estoque do tetracampeão. A unidade danificada durante o treino classificatório, no entanto, foi removida do carro e enviada para análise técnica aprofundada.

“A resposta real é que a situação ainda não está definida”, declarou Mekies ao ser questionado sobre a necessidade de introduzir um novo motor além do limite permitido pelo regulamento.

“Vai depender fundamentalmente da análise do problema que tivemos na classificação e da avaliação sobre se poderemos ou não reutilizar essa unidade de potência. Com base nisso, veremos se conseguiremos chegar ao fim do campeonato utilizando o quarto motor do estoque”, explicou o dirigente.

Mekies revelou que a equipe identificou duas anomalias distintas na unidade de potência durante o fim de semana, mas ressaltou o ritmo forte apresentado pelo holandês no Azerbaijão.

“Tivemos dois problemas diferentes na unidade de potência, e esses problemas nos custaram caro ao longo do fim de semana, mas o que aconteceu, aconteceu. Tudo isso faz parte da competição".

“Para ser sincero, o Max estava muito, muito forte desde sexta-feira. Se não tivéssemos enfrentado aqueles problemas com a unidade de potência, ele provavelmente estaria disputando a primeira posição".

Se, após as análises, o motor danificado for considerado apto para uso, Verstappen poderá completar as corridas restantes sem penalidade. No entanto, caso a penalidade se torne inevitável, a Red Bull poderá avaliar a possibilidade de cumpri-la voluntariamente em uma pista estratégica, sem precisar esperar o momento necessário.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!