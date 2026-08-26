F1: Chefe da Red Bull desmente aumento de salário milionário de Verstappen após renovação

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Após o ex-F1 Nico Rosberg questionar supostas cifras de R$ 411 milhões por temporada, Laurent Mekies esclareceu a decisão do holandês

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Red Bull Content Pool

Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, desmentiu os rumores de que a renovação de contrato de Max Verstappen envolveu um aumento de salário anual do tetracampeão da Fórmula 1 para 80 milhões de dólares (ou R$ 411 milhões, aproximadamente).

O editor recomenda:

A renovação de Verstappen com a Red Bull até 2030, assim como tudo que permeia o holandês, foi envolta de rumores. O ex-F1 Nico Rosberg, em conversa com Mekies ao canal de televisão Sky Sports F1, questionou o líder da equipe austríaca sobre um deles: o salário anual de Max.

“Então, Laurent, ouvi também do lado do Max que um dos motivos foi que eles realmente gostam da maneira como você assumiu a equipe, sabe, a cultura que você está implantando lá e como está conduzindo isso adiante. Então, parabéns por isso”, começou Rosberg.

“Mas tenho que perguntar também: o que ouvi falar é de 80 milhões de dólares por ano. Isso é verdade? Esse valor está próximo da realidade? Quer dizer, é um número bem alto".

Mekies, rindo, respondeu: “Bem, ambas as afirmações estão incorretas. Na verdade, tudo se resume à confiança que o Max deposita nas duas mil pessoas que temos em Milton Keynes, tanto na equipe de chassis quanto na de unidade de potência, e ele sabe do que nosso pessoal é capaz e escolheu depositar sua confiança em nós para o futuro".

“Portanto, vamos tentar retribuir isso a ele. Para nós, ele é muito mais do que apenas o piloto mais rápido do mundo, e vamos nos esforçar para garantir que ele tenha um carro rápido o mais rápido possível", concluiu Mekies.

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