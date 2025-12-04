F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão

É inevitável que Lando Norris e Oscar Piastri estejam sentindo o "efeito psicológico" de uma batalha pelo título da Fórmula 1 contra Max Verstappen, afirmou o chefe da Red Bull, Laurent Mekies.

O campeonato de 2025 será decidido no GP de Abu Dhabi deste fim de semana, onde Norris chega à final 12 pontos acima de Verstappen e 16 à frente do companheiro de equipe da McLaren, Piastri.

Embora Norris ainda seja o favorito para a primeira coroa, Verstappen é o piloto em forma, já que o atual tetracampeão mundial venceu cinco dos oito GPs desde que a Red Bull transformou sua temporada com atualizações no carro em Monza.

Isso permitiu que ele reduzisse um déficit de 104 pontos, também ajudado pelos erros cometidos pela McLaren, como o acidente de Piastri em Baku, a dupla desclassificação em Vegas ou o erro de estratégia no Catar.

Verstappen, portanto, disse que já teria conquistado o título se estivesse no carro da McLaren e que apenas as falhas da outra equipe o impediram de vencer. Norris rebateu essas afirmações, dizendo que o piloto da Red Bull estava "falando bobagem", mas Mekies concordou com o sentimento do holandês.

"Tenho certeza de que há um elemento quando você é concorrente de Max, tendo estado do outro lado... há um elemento em que você sabe que ele nunca erra", disse Mekies, que já trabalhou na Racing Bulls e na Ferrari.

"Isso coloca um pouco de pressão sobre você. Ele nunca erra, nunca erra uma largada, nunca erra uma Curva 1. Ele vai tirar mais proveito dos pneus do que a maioria das pessoas".

"É claro que isso exerce pressão. A equipe tem sido extraordinária em execuções fortes, por isso é verdade que nos beneficiamos das execuções menos fortes de nossos concorrentes, mas, por favor, permita-me dar crédito à incrível sequência de corridas extremamente fortes, execuções extremamente fortes da equipe - nunca errou uma chamada".

"Eles tomaram algumas decisões muito corajosas mais de uma vez. Às vezes, caímos, mas isso nunca impediu nenhum deles de correr o risco. No final das contas, as execuções no domingo foram extremamente, extremamente fortes".

"Acho que a combinação dessas duas coisas certamente está jogando a nosso favor. Quanto isso custa para a concorrência? Não sei, mas é natural que haja um efeito psicológico."

Isso também se deve ao fato de Verstappen saber exatamente o que fazer nos momentos de alta pressão, dada sua experiência e aos troféus conquistados, enquanto a dupla da McLaren está lutando pela primeira vez.

Portanto, Mekies revelou que a abordagem neste fim de semana "é exatamente a mesma", porque a principal esperança de Verstappen é vencer em Yas Marina e fazer com que Norris termine longe do pódio.

"O que precisamos fazer em Abu Dhabi é o que precisamos fazer aqui", acrescentou Mekies no Catar, depois que Verstappen conquistou sua 70ª vitória em um GP.

"Precisamos colocar o carro na janela certa. Como você pode ver, não é exatamente simples a cada fim de semana de corrida e, se fizermos isso, Max poderá lutar pela vitória. Se ele fizer isso, então o que está acontecendo atrás dele não é algo que possamos controlar. Portanto, em termos de como abordamos o fim de semana, isso não muda nada".

"Vamos para lá, tentamos colocar nosso carro no ponto ideal, tentamos dar a Max um equilíbrio com o qual ele está se destacando e esperamos que isso o coloque na luta pela primeira posição - não controlaremos o que está por trás".

