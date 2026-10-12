F1: Chefe da Red Bull responde fala de Russell sobre superioridade da equipe austríaca

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Laurent Mekies admite ritmo dominante do RB22 após vitórias em Sepang e Singapura, mas alerta que fim do desenvolvimento do carro pode mudar ordem do grid

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Red Bull e Max Verstappen conquistaram sua segunda vitória consecutiva em 2026 no GP de Singapura de Fórmula 1. Com isso, George Russell, afirmou que a escuderia austríaca é "a equipe a ser batida" no Campeonato Mundial. Laurent Mekies, chefe da equipe taurina, aceitou os comentários do piloto da Mercedes, mas com ressalvas.

O editor recomenda:

Verstappen e a Red Bull vêm em alta nesta reta final da atual temporada, com vitórias em Sepang e Marina Bay e um segundo lugar em Baku no qual o holandês quase ultrapassou Russell na linha de chegada.

"Acho que o fato é que, nessas últimas três corridas, nós tínhamos ritmo para vencer e, na verdade, vencemos duas de três", começou Mekies, em coletiva após o GP de Singapura, ao ser questionado sobre os comentários do britânico da Mercedes sobre a atual ordem de forças da temporada 2026.

 "Então, pela primeira vez nesta temporada, nessas três corridas, nós tivemos o ritmo definitivo. E é justo dizer que as três pistas são diferentes o suficiente para se pensar que, ao mudar para outros tipos de circuitos, o carro deve ser competitivo".

"E é exatamente isso que nós pensamos: que o carro deve continuar competitivo, tendo demonstrado o que demonstrou nas últimas três corridas".

Apesar de definir que o carro é competitivo e aceitar a afirmação de Russell, o chefe da Red Bull destacou que a variação de forças na campanha de 2026 já aconteceu, já que a McLaren venceu na Hungria e na Holanda antes de ter uma sequência complicada.

"Agora, nada é garantido. E vocês viram muitos e muitos exemplos disso este ano. A McLaren teve vitórias consecutivas e depois sofreu um pouco mais. A Mercedes teve alguns períodos de grande domínio e, depois disso, passou a ter dificuldades".

"Portanto, é uma batalha a cada final de semana de corrida para extrair absolutamente tudo. Se fizermos isso, achamos que podemos brigar por vitórias".

No entanto, Mekies também destacou que o cronograma de atualizações do RB22, focando os esforços para o monoposto do próximo ano.

"Há outro elemento que é o fato de que, como já está bem documentado, nós encerramos nosso programa de atualizações para este ano. Então, essa ordem de forças do grid pode mudar muito rapidamente se alguns ou vários de nossos concorrentes trouxerem atualizações", concluiu.

Colaboração de Ronald Vording

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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