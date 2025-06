Faltou pouco para Gabriel Bortoleto conquistar seus primeiros pontos na Fórmula 1. O brasileiro fez uma das melhores corridas em sua temporada de estreia, mas viu seu resultado comprometido por uma estratégia que o levou tardiamente aos boxes para a primeira parada, algo que o próprio chefe da Sauber, Jonathan Wheatley, admite ter sido um erro.

Largando em 12º, após sua melhor classificação até aqui, Bortoleto viu seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg saltar à sua frente na largada após uma saída da pista, mas vinha se mantendo na briga pelo top 10.

Enquanto os pilotos ao seu redor começaram a fazer a primeira de duas paradas previstas, Gabriel se manteve na pista, dando a impressão de que poderia apostar em apenas um pit stop. Isso não se confirmou, com o brasileiro apenas entrando tardiamente nos boxes, o que comprometeu seu resultado. Bortoleto terminou em 12º e viu Hulk ser um dos destaques da corrida, finalizando na quinta posição.

Após o fim do GP da Espanha, Wheatley rasgou elogios ao brasileiro, e admitiu que a equipe arriscou uma estratégia de apenas um pit stop, mas que não foi possível levar isso a cabo.

"Gabriel é um grande talento", disse. "Fiquei muito impressionado com a maneira como ele lidou com essas três últimas corridas. Ele não... até uma tentativa de ultrapassagem, ele não tocou em um muro em Mônaco, ele melhorou seu ritmo em Mônaco. Foi uma abordagem muito madura".

"E o mesmo aconteceu aqui. Ele teve que conhecer o novo pacote aerodinâmico no sábado de manhã e ir direto para a classificação. E ele cumpriu o prometido, fez uma ótima corrida hoje. Estávamos um pouco agressivos, esperávamos conseguir alguns pontos com ele, pensamos que, em algum momento, poderíamos fazer uma única parada, mas algumas peças caíram na direção errada e não conseguimos chegar lá com ele hoje".

"Mas, sinceramente, o desempenho da equipe hoje foi muito bom. Nico também provou a classe que tem e, sim, já me perguntaram antes, mas estou muito satisfeito com nossa dupla de pilotos".

Em outra pergunta da coletiva, Wheatley reconheceu as críticas que a Sauber vem recebendo pelos erros de estratégia cometidos nas corridas.

"Acho que fomos criticados e admitimos que não fizemos um bom trabalho em termos de estratégia. Todas as conversas certas estavam sendo feitas. Não houve pânico em nada. Sabíamos quanto tempo tínhamos".

"Não precisávamos nos precipitar. Acho que realmente precisamos fazer as contas. Nico poderia ter saído na frente? Não tenho certeza. Mas, sabe, saí de lá pensando que esse é o nosso melhor desempenho, não apenas na pista, mas em termos de equipe".

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!