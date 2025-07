A Sauber terminou a temporada de 2024 com os ânimos baixos, sem grandes esperanças para o ano de 2025, mesmo com as grandes mudanças que a equipe sofreu -- nova dupla de pilotos, novo carro, nova gestão. Agora, o pódio de Nico Hulkenberg no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 cria um ambiente com mais confiança e esperança. Muito disso, de acordo com Jonathan Wheatley, se dá pela parceria do alemão com Gabriel Bortoleto.

Hulkenberg chegou a equipe com a função de ser o 'mentor' do jovem talento Bortoleto, trazendo toda a sua experiência com a categoria para 'moldar' a chegada da Audi em 2026 e apoiar o desenvolvimento do brasileiro no primeiro ano na categoria.

Para Wheatley, o bom relacionamento entre os dois pilotos é motivo de comemoração e agito no escritório em Hinwil, onde todas as operações da Sauber acontecem.

"Todo o escritório de engenharia está agitado agora por causa dessa dupla. Por um lado temos Nico, um exemplo de talento incrivelmente completo e veloz que serve de exemplo para o Gabi. Com Gabi, você tem esse jovem com enorme potencial e também uma grande ética de trabalho", disse segundo informações do GE.

Apesar de Nico e Gabi estarem em uma ótima sintonia, a temporada não começou assim e tudo precisou ser construído nos bastidores. Nas oito primeiras corridas da temporada, a equipe marcou pontos em uma única oportunidade, no GP da Austrália, que foi 'caótico'.

A mudança de chave aconteceu depois das atualizações levadas para a Espanha e Áustria (assoalhos, asa dianteira, cobertura do motor e difusor). Foi a partir desse ponto que Bortoleto e Hulkenberg passaram a ficar ainda mais confortáveis com seus carros, com o brasileiro marcando os primeiros pontos no circuito Red Bull Ring.

"Eu sempre fui um fã [de Hulkenberg], gostei de acompanhar sua carreira. É incrível que ele simplesmente tenha aparecido em Le Mans".

"Mas mais que isso, ele é um profissional consumado. Ele já passou por tudo isso. Ele traz calma para a equipe, é comedido, é muito atencioso ao dar feedback aos seus engenheiros, é ótimo em formar uma equipe ao seu redor. Ele colocou Gabi sob sua proteção e os dois têm um ótimo relacionamento".

Os elogios para Bortoleto visam o futuro, pensando que o brasileiro será o piloto responsável por trazer ainda mais glória à Sauber, futura Audi.

"Gabi está em uma trajetória que o levará a pódios, vitórias e tudo o que ele quiser, tenho certeza. No momento ele está no caminho certo em relação às metas sobre as quais Mattia [Binotto] e eu conversamos; ele se desenvolveu muito bem ao longo das 12 primeiras corridas".

"Ele está se apoiando em seus engenheiros, ouvindo, mostrando todo o talento. Sempre que tem a oportunidade de aprender, ele está tentando. Ele é gracioso em seu apetite por conhecimento; a compreensão de como a equipe e o carro funcionam, como trabalhar com seus engenheiros. Eu me sinto extremamente encorajado com sua maturidade nesse aspecto".

