O chefe da equipe de Williams, James Vowles, descreveu o quinto lugar da equipe no campeonato de construtores de 2025 como um "sonho realizado". Carlos Sainz conquistou seu segundo pódio da temporada com o terceiro lugar no GP do Catar de Fórmula 1, garantindo 15 pontos para a equipe e assegurando o quinto lugar no campeonato de construtores antes da etapa final em Abu Dhabi.

Refletindo sobre a corrida e a temporada, Vowles destacou o salto de desempenho que a equipe teve desde o nono lugar em 2024, com apenas 17 pontos. Em contraste, a equipe de Grove já marcou 137 pontos neste ano com Sainz e Alex Albon.

"Excepcional. Uma performance realmente fantástica de Carlos e da equipe quando mais importava, e cada detalhe conta," disse Vowles. "Subir ao pódio por milésimos é uma recompensa justa pelo trabalho incrível que toda a equipe tem feito este ano".

"Eu fiquei orgulhoso de Carlos e da equipe quando conquistamos nosso primeiro pódio em Baku; o segundo é um sonho realizado, mas talvez mais importante ainda em uma pista que foi quase a pior para nós no ano passado. E nós voltamos, nos reinventamos e o resultado está aí para todos verem.

"Quanto ao Alex, voltaremos lutando em Abu Dhabi. Não conseguimos juntar tudo neste fim de semana, mas reforço que a performance dele durante a temporada é o motivo pelo qual garantimos o quinto lugar no campeonato de construtores hoje. E mais do que isso, o ritmo dele ainda está lá. Só precisamos juntar tudo".

"Finalmente, o quinto lugar teria sido um sonho realizado há apenas 12 meses, quando estávamos estagnados em nono no campeonato de construtores. Muito obrigado".

James Vowles, Chefe da Equipe Williams, Carlos Sainz, Williams FW47, Alex Albon, Williams FW47 Foto por: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Albon, que ficou fora da zona de pontos ao terminar em 11º no Catar, parabenizou Sainz e a equipe.

"Começando com pneus duros hoje, planejávamos tentar aproveitar um pouco de ar limpo com esses pneus, mas o safety car apareceu cedo e tivemos que mudar a estratégia. Tendo começado com os duros, ficamos fora de posição e tivemos que terminar a corrida com pneus médios, o que não era ideal para nossa estratégia".

"Talvez não tivéssemos ritmo para ultrapassar todos os carros à frente, mas acho que deixamos algo na mesa, pois tivemos um bom carro hoje, como o Carlos também demonstrou".

"A equipe garantiu o 5º lugar no campeonato de construtores, o que é enorme - um grande, enorme parabéns a todos da equipe, pois este foi um grande passo à frente para nós este ano e algo do qual todos devemos nos orgulhar".

