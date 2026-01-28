Na semana passada, a Williams decidiu abandonar seus planos de participar da primeira sessão de testes de pré-temporada da Fórmula 1 que já estão acontecendo em Barcelona, perdendo três dias de pista na Espanha.

FW48", o que levou a questionamentos sobre se a equipe de Grove não teria passado nos testes de colisão ou se teria um carro acima do peso, A justificativa dada pelo time foi de "atrasos no programa do", o que levou a questionamentos sobre se a equipe de Grove não teria passado nos testes de colisão ou se teria um carro acima do peso, como foi apurado pelo Motorsport.com Brasil

Explicando os problemas da Williams em detalhes para a mídia selecionada, James Vowles admitiu que a equipe tentou fazer mais do que podia em seu processo de produção, mas afirmou que a escuderia passou nos testes de colisão exigidos e testará no Bahrein, negando que os atrasos resultem em uma um aumento significativo do peso.

"O carro que construímos este ano é cerca de três vezes mais complexo do que qualquer coisa que já montamos em nosso negócio antes", explicou Vowles. "Isso significa que a carga que passa pelo nosso sistema é cerca de três vezes maior do que costumava ser. E começamos a ficar um pouco atrasados e com peças atrasadas".

"Além disso, nós realmente ultrapassamos os limites do que estamos fazendo em certas áreas, e uma delas são certos testes correspondentes que acompanham isso. Mas esses foram apenas um pequeno contratempo no panorama geral".

"Eles são um item entre vários que nos empurraram absolutamente além do limite do que podemos alcançar no tempo que temos disponível. Então, é mais um resultado de ultrapassar não apenas os limites do design, mas os limites de quantos componentes podem ser processados em uma fábrica em um espaço de tempo muito curto."

Sobre os rumores do peso do carro, ele acrescentou: "Não há como saber o peso até chegarmos ao segundo teste no Bahrein para entender onde estamos. Você precisa tirar todos os pacotes de sensores para realmente entender onde estamos. É impossível saber porque o carro precisa estar montado sem sensores na forma correta, e hoje isso não é possível".

"Os números de que estamos falando provavelmente são pequenos o suficiente para que eu precise ver o carro pesado para poder avaliar onde estamos. Então, não está muito acima até esse ponto. Agora, qualquer coisa que você esteja vendo são murmúrios na mídia, são apenas rumores".

Vowles esclareceu que a Williams poderia ter feito o teste em Barcelona, mas isso apresentaria um risco envolvendo as peças sobressalentes para o início da temporada que ele não estava confortável em assumir.

"Poderíamos ter feito o teste em Barcelona, simples assim. Mas, ao fazer isso, eu teria que virar de cabeça para baixo o impacto nas peças sobressalentes e atualizações para o Bahrein, Melbourne e além", explicou.

"A avaliação foi que, para correr em uma Barcelona fria e úmida contra fazer um teste virtual de pista em relação à situação das peças sobressalentes – e, francamente, não havia nenhum benefício em correr em um teste de shakedown – tomamos a decisão".

"Eu mantenho que a coisa certa a fazer é garantir que chegaremos ao Bahrein corretamente preparados e também preparados para Melbourne".

