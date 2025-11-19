Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1

F1: Chefe de aerodinâmica da FIA é novo contratado da Cadillac; entenda

Jason Somerville teve contato próximo com o desenvolvimento das novas diretrizes de 2026

Zeynep Taş
Editado:

O universo da Fórmula 1 é muito nichado e raramente cargos de grande destaque são ocupados por novos nomes de fora desse 'mundinho'. A Cadillac, por exemplo, que passará a ser a 11ª equipe na próxima temporada, está se armando com todos os talentos já conhecidos possíveis. Dessa vez, segundo a Autoracer, Jason Sommerville, chefe de aerodinâmica da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), é o novo contratado do time norte-americano.

Leia também:

As informações dão conta de que Somerville cumpriu um período sabático de seis meses antes de fazer sua transferência. A mudança levantou alguns questionamentos no paddock, isso porque o engenheiro é considerado uma das figuras mais conhecedoras do esporte - tendo se envolvido pessoalmente com os novos regulamentos desde o seu início, passando pelo processo de desenvolvimento e agora quase chegando à sua forma final.

Somerville tem um currículo extenso. Ele entrou na F1 no final dos anos 90 como chefe de aerodinâmica da Williams, onde trabalhou até 2003. Em seguida, passou quase sete anos na Toyota Motorsport, tornando-se vice-presidente de aerodinâmica.

Em 2010-2011, trabalhou na Lotus como Líder de Projeto de Aerodinâmica, antes de retornar à Williams, onde foi Diretor de Aerodinâmica até 2017.

Sua mudança para a FIA ocorreu em fevereiro de 2022, novamente na mesma função. No momento, não está claro qual cargo ele assumirá na Cadillac.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Artigo anterior F1: Crawford substituirá Stroll no TL1 do GP de Abu Dhabi
Próximo artigo F1: 'Mekies trouxe 'velha Red Bull' de volta', explica Marko

Filtros