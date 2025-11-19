O universo da Fórmula 1 é muito nichado e raramente cargos de grande destaque são ocupados por novos nomes de fora desse 'mundinho'. A Cadillac, por exemplo, que passará a ser a 11ª equipe na próxima temporada, está se armando com todos os talentos já conhecidos possíveis. Dessa vez, segundo a Autoracer, Jason Sommerville, chefe de aerodinâmica da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), é o novo contratado do time norte-americano.

As informações dão conta de que Somerville cumpriu um período sabático de seis meses antes de fazer sua transferência. A mudança levantou alguns questionamentos no paddock, isso porque o engenheiro é considerado uma das figuras mais conhecedoras do esporte - tendo se envolvido pessoalmente com os novos regulamentos desde o seu início, passando pelo processo de desenvolvimento e agora quase chegando à sua forma final.

Somerville tem um currículo extenso. Ele entrou na F1 no final dos anos 90 como chefe de aerodinâmica da Williams, onde trabalhou até 2003. Em seguida, passou quase sete anos na Toyota Motorsport, tornando-se vice-presidente de aerodinâmica.

Em 2010-2011, trabalhou na Lotus como Líder de Projeto de Aerodinâmica, antes de retornar à Williams, onde foi Diretor de Aerodinâmica até 2017.

Sua mudança para a FIA ocorreu em fevereiro de 2022, novamente na mesma função. No momento, não está claro qual cargo ele assumirá na Cadillac.

