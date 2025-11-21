F1: Chefe de aerodinâmica da FIA pede demissão e deve se juntar à Alpine

O chefe de aerodinâmica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jason Somerville, está se despedindo da organização. O Motorsport.com entende que ele deve se juntar à Alpine durante a temporada de 2026 da Fórmula 1.

Como chefe de aerodinâmica, Sommerville desempenhou um papel importante na definição do novo regulamento da categoria. Ele entregou seu aviso prévio na semana passada e iniciará um período de licença de seis meses antes de se juntar ao novo empregador.

Em meio a relatos de que Somerville trabalharia na Cadillac, o Motorsport.com entende que seu destino real será a Alpine, assim que sua 'quarentena' terminar, em maio de 2026.

Se confirmado, Somerville se reencontraria com o diretor-gerente da Alpine, Steve Nielsen, já que os dois trabalharam lado a lado na FIA e na FOM.

Durante o período de aviso prévio, Somerville continuará fazendo parte da FIA, mas trabalhará em projetos não relacionados à F1. A Federação explicou que garantiria que Somerville não teria mais acesso a informações confidenciais relacionadas a equipes rivais da F1, já que elas se preparam para as mudanças de regulamentação de 2026, que incluem a introdução da aerodinâmica ativa.

A pintura da Alpine para os três grandes prêmios restantes de 2025. Foto de: Alpine

"Podemos confirmar que Jason Somerville, chefe de aerodinâmica, deixará a FIA", disse um porta-voz da entidade ao Motorsport.com. "Jason cumprirá todo o seu período de aviso prévio, incluindo o período de licença. Durante essa transição, Jason dedicará seu tempo a projetos não sensíveis e não relacionados à F1. O acesso a informações sensíveis e confidenciais foi ajustado de acordo com nossos procedimentos padrão de desligamento".

"Gostaríamos de agradecer a Jason por sua inestimável contribuição para a organização e desejamos a ele o melhor no próximo capítulo de sua carreira".

Entende-se que o chefe de monopostos da FIA, Jan Monchaux, e outros funcionários da FIA assumirão as funções anteriores de Somerville nesse meio tempo.

Somerville atuou como chefe de aerodinâmica da FIA desde fevereiro de 2022, tendo desempenhado a mesma função na gerência da F1. O britânico trabalhou anteriormente nos departamentos de aerodinâmica da Williams, Toyota e Lotus.

Procurada pelo Motorsport.com, a Alpine se recusou a comentar o assunto.

A equipe baseada em Enstone parece estar pronta para terminar a temporada de 2025 em 10º e último lugar, com a equipe tendo tomado uma decisão consciente de transferir todos os seus recursos para 2026 em um estágio inicial.

