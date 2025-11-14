A Sauber já se encaminha para dizer adeus a esse nome na Fórmula 1 e assumir a nova 'skin' como Audi em 2026, mas manterá seus dois pilotos Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. No entanto, Jonathan Wheatley já quer pensar mais para o futuro e sonha com a contratação de Max Verstappen.

O plano é ganhar ritmo e equilíbrio o suficiente para se colocar na briga por pódios em pouco tempo. No momento, focando em construir um bom carro, desenvolver ambas as garagens e coletar o máximo de dados possíveis nas pistas para 'desgarrar' do pelotão do fundo.

No entanto, o chefe da equipe tem ambições para o futuro que envolvem os pilotos atrás do volante. Para Wheatley, seria 'burrice' não considerar contratar Verstappen em algum momento, mesmo que seja uma tarefa difícil tirá-lo da Red Bull.

"Que tipo de chefe de equipe eu seria se não quisesse isso?", disse ao De Telagraaf. "Tenho a sorte de ser amigo do Max há muito tempo, mas também do pai dele, Jos, e do empresário, Raymond. E esse tipo de amizade se desenvolve porque você sempre é honesto e nunca trai a confiança que construiu".

"Mas não acho que isso seja suficiente agora para ligar diretamente o Verstappen a uma vaga na F1 pela Audi...".

Wheatley tem a ambição de tornar a Audi uma equipe competitiva já em 2030, apesar de saber que as equipes clássicas da F1 têm muito mais tempo na categoria e conhecimento de como lidar com a mudança de regulamentos e exigências dessas novas fases.

Importante lembrar que Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim de 2028, apesar das polêmicas cláusulas que nunca foram confirmadas de fato, enquanto Hulkenberg e Bortoleto estão garantidos na Sauber/Audi até o fim da temporada de 2026.

