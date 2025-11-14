Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Fórmula 1 Audi F1 Team Presentation

F1: Chefe de Bortoleto não esconde desejo de ter Verstappen na Audi

Tetracampeão tem certa proximidade com Wheatley, além de ser 'parça' de Gabriel

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

A Sauber já se encaminha para dizer adeus a esse nome na Fórmula 1 e assumir a nova 'skin' como Audi em 2026, mas manterá seus dois pilotos Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. No entanto, Jonathan Wheatley já quer pensar mais para o futuro e sonha com a contratação de Max Verstappen.

Leia também:

O plano é ganhar ritmo e equilíbrio o suficiente para se colocar na briga por pódios em pouco tempo. No momento, focando em construir um bom carro, desenvolver ambas as garagens e coletar o máximo de dados possíveis nas pistas para 'desgarrar' do pelotão do fundo.

No entanto, o chefe da equipe tem ambições para o futuro que envolvem os pilotos atrás do volante. Para Wheatley, seria 'burrice' não considerar contratar Verstappen em algum momento, mesmo que seja uma tarefa difícil tirá-lo da Red Bull.

"Que tipo de chefe de equipe eu seria se não quisesse isso?", disse ao De Telagraaf. "Tenho a sorte de ser amigo do Max há muito tempo, mas também do pai dele, Jos, e do empresário, Raymond. E esse tipo de amizade se desenvolve porque você sempre é honesto e nunca trai a confiança que construiu".

"Mas não acho que isso seja suficiente agora para ligar diretamente o Verstappen a uma vaga na F1 pela Audi...".

Wheatley tem a ambição de tornar a Audi uma equipe competitiva já em 2030, apesar de saber que as equipes clássicas da F1 têm muito mais tempo na categoria e conhecimento de como lidar com a mudança de regulamentos e exigências dessas novas fases.

Importante lembrar que Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim de 2028, apesar das polêmicas cláusulas que nunca foram confirmadas de fato, enquanto Hulkenberg e Bortoleto estão garantidos na Sauber/Audi até o fim da temporada de 2026.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Binotto: Pilotos estão começando a gostar dos novos carros de 2026
Próximo artigo F1: O que foi exposto em evento de lançamento da Audi para 2026

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Emissora se desculpa após ex-chefe da RB chamar mãe de Bortoleto de "tola"

F1: Emissora se desculpa após ex-chefe da RB chamar mãe de Bortoleto de "tola"

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi F1 Team Presentation
F1: Emissora se desculpa após ex-chefe da RB chamar mãe de Bortoleto de "tola"
F1: Hamburgueria australiana se desculpa por 'amaldiçoar' temporada de Piastri

F1: Hamburgueria australiana se desculpa por 'amaldiçoar' temporada de Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi F1 Team Presentation
F1: Hamburgueria australiana se desculpa por 'amaldiçoar' temporada de Piastri
F1: Verstappen ainda tem chances? Veja como está matemática para o título de 2025

F1: Verstappen ainda tem chances? Veja como está matemática para o título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi F1 Team Presentation
F1: Verstappen ainda tem chances? Veja como está matemática para o título de 2025

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros