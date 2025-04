A cúpula da Red Bull conversou sobre a crise após decepcionante GP do Bahrein de Fórmula 1, no qual Max Verstappen terminou em um distante sexto lugar.

Depois de ter se classificado em sétimo em Sakhir, o atual campeão mundial não conseguiu uma grande melhora, com o péssimo desempenho do carro da Red Bull e problemas agravados pela luta pelo ritmo com pneus duros que não eram os melhores.

Verstappen foi ultrapassado por Esteban Ocon, da Haas, por Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes e por Lewis Hamilton, da Ferrari, caindo para nono. Ele fez algum progresso depois de trocar os pneus duros pelos médios usados e terminou em sexto lugar, com o companheiro de equipe Yuki Tsunoda em nono.

Mas, tendo terminado 34 segundos atrás do vencedor da McLaren, Oscar Piastri e com vários pitstops ruins para agravar o sofrimento da Red Bull, a equipe realizou uma reunião improvisada com os membros da chefia na pista para descobrir os próximos passos, com a presença do chefe de equipe Christian Horner, do conselheiro Helmut Marko, do diretor técnico Pierre Wache e do engenheiro-chefe Paul Monaghan.

"É um dia muito difícil para a Red Bull, isso é óbvio para todos nós", disse Marko aos repórteres, incluindo o Motorsport.com, após as conversas.

"Temos que obter, o mais rápido possível, desempenho no carro novamente e também padrões como o pitstop têm que funcionar. O carro não é o mais rápido e os pitstops não estão funcionando. Isso não é aceitável."

Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o quão preocupante foi a falha da Red Bull no Bahrein, Marko respondeu: "Muito alarmante. Sabemos que não somos competitivos e haverá peças nas próximas corridas. Esperamos que elas tragam melhorias.

"Temos muitos problemas. O principal é o equilíbrio e a aderência. E por causa disso, acho que surgiram os problemas com os freios. E então o procedimento normal, como um pitstop, não está funcionando, então um [problema] vem depois do outro."

Verstappen comentou: "Tudo errado que poderia dar errado, deu. O ritmo estava muito ruim. Temos nossos problemas e mesmo que você ganhe uma corrida, eles não desaparecem, então continuamos discutindo e tentando melhorar."

