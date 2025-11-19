Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1

F1 - Chegada da Cadillac não ajuda Alpine: "Nos custou pessoas"

Chefe da escuderia francesa, Steve Nielsen explica como as perdas de pessoal para a nova equipe americana contribuíram para o desempenho decepcionante

Erwin Jaeggi Federico Faturos
Editado:

A temporada de 2025 da Fórmula 1 está chegando ao fim e a Alpine parece destinada a terminar o ano na lanterna do campeonato de construtores. Steve Nielsen, que chefia a escuderia de Enstone, disse ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva que a equipe francesa está tendo dificuldades de várias maneiras - e que a chegada da 11ª equipe, a Cadillac, não ajudou.

Um dos pontos problemáticos mais visíveis são os pit stops. Ultimamente, eles não têm sido muito tranquilos na Alpine, mas, de acordo com Nielsen, isso não se deve a uma falta de comprometimento ou foco.

"Estamos tendo dificuldades com nossos pit stops. Eles são irregulares demais. Um dos principais motivos para isso é que perdemos pessoas para a 11ª equipe", explicou.

"Portanto, não é por falta de atenção aos detalhes ou por sermos preguiçosos ou algo assim. É como no futebol: se você não puder escalar seus 11 melhores jogadores, automaticamente jogará pior. No entanto, temos pessoas boas e capazes que estamos treinando. Mas isso não se faz em um fim de semana. Isso leva tempo".

Portanto, nos bastidores, a Alpine está trabalhando para que a nova composição da equipe de box atinja o nível desejado. Grande parte desse trabalho não é visível para o mundo externo, mas deve tornar a equipe mais forte a longo prazo. Esse pensamento de longo prazo é crucial, afirmou Nielsen, porque, apesar dos grandes esforços, o cenário esportivo de curto prazo não é brilhante.

"Se você é um mecânico, engenheiro ou alguém da fábrica, não é divertido ver sua equipe terminar em 17º, 19º ou 20º lugar", disse ele. "E se você é um projetista ou trabalha na área de produção, seu trabalho não será diferente se você terminar em 20º lugar. Portanto, é muito importante que todos entendam que este ano é sobre nossa jornada para um 2026 muito melhor".

Nielsen enfatizou que motivar a equipe é uma responsabilidade compartilhada dentro da organização. "Isso não depende apenas de mim. Os pilotos, Flavio [Briatore] e outras pessoas também desempenham um papel para manter todos positivos e deixar claro que o foco está inteiramente no próximo ano".

Ainda assim, Nielsen está convencido de que a Alpine tem a estrutura e os recursos certos para encontrar seu caminho de volta. Ele acredita que as instalações em Enstone são mais do que adequadas.

"O carro que colocamos na pista agora não é representativo das habilidades e capacidades que temos em Enstone", afirmou. "Podemos construir carros muito melhores. Talvez gostaríamos de ter um túnel de vento mais moderno - temos um dos mais antigos no momento - mas, fora isso, não nos falta nada".

