No início desta semana, surgiram rumores sobre um possível interesse da Red Bull em recrutar Álex Palou para pilotar para a equipe na Fórmula 1. No entanto, em uma entrevista coletiva na terça-feira (27), o proprietário da equipe do espanhol, Chip Ganassi, afirmou que esses rumores sobre o tetracampeão da Indy são falsos.

"Eu mesmo li a notícia e não havia ninguém citado nela", disse Ganassi, respondendo a uma pergunta de Jenna Fryer, da AP. "Conversei com Palou, e Palou disse que nunca falou com ninguém sobre isso. Falei com seus empresários e eles não sabem nada sobre isso, e eu não sei nada sobre isso. Acho que é um clickbait e alguém precisa aprimorar seu jornalismo investigativo".

Ele continuou dizendo que Palou "teve a oportunidade de sair e decidiu ficar", referindo-se à tentativa da McLaren de contratar o espanhol em 2023.

Palou venceu quatro dos últimos cinco campeonatos da IndyCar e conquistou oito vitórias nas primeiras 16 corridas da temporada de 2025. O incrível ano de Palou também inclui uma vitória na 109ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.

Chip Ganassi Foto de: Penske Entertainment

Mais tarde, quando perguntado sobre a possível luta para manter Palou no futuro, à medida que seu sucesso contínuo atrai mais olhares no mundo das corridas, Ganassi pareceu despreocupado.

"Todo mundo quer um piloto que todo mundo quer ter", disse Ganassi. "Isso significa que você tem algo que é realmente valioso. Se eu acho que a Fórmula 1 é a maior ameaça? Acho que a maior ameaça somos nós mesmos, cada um de nós".

"Eu trabalho para criar o melhor ambiente possível para nosso pessoal, e o mesmo acontece com nossos pilotos. Trabalho para proporcionar a eles o melhor ambiente possível, e isso é tudo o que sei fazer. E parece estar funcionando. Álex teve a oportunidade de sair [acordo com a McLaren] e não o fez".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

Quanto à ideia geral de Palou um dia decidir tentar a Fórmula 1, Ganassi disse que "eu não impeço as pessoas de fazerem esse tipo de coisa", mas ele também acha que não há tanta atração para os pilotos cruzarem entre as duas categorias como antes.

"Acho que a atração não é mais a mesma de quando estávamos crescendo. Há dois ou três (bons) lugares lá, e fora isso - eu não gostaria de vê-lo [Palou] ir e ser o piloto #2 em qualquer lugar... Mas toda vez que recebo uma ligação de um piloto de F1, não ligo para a imprensa e digo que recebi uma ligação de alguém. Nós recebemos ligações o tempo todo de pilotos de F1".

"Mas não acho que isso seja tão interessante como costumava ser - o empate de um lado ou de outro, por exemplo. Acho que ambas são muito especializadas, e não sei como você passa da vitória na maior corrida do mundo [Indy 500] para outra que não é".

