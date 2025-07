A quarta-feira começa com uma bomba no mundo da Fórmula 1. Christian Horner foi demitido e removido do cargo de CEO e chefe de equipe da Red Bull com efeito imediato. Isso encerra a gestão do dirigente mais longevo do paddock, com o britânico tendo estado à frente do time de Milton Keynes durante todos os 20 anos de sua existência. Horner será substituído pelo chefe da Racing Bulls, Laurent Mekies.

Horner parece estar pagando o preço pela queda geral da equipe nos últimos 18 meses, já que a Red Bull está em quarto lugar no campeonato mundial de construtores na metade da temporada de 2025.

Max Verstappen conseguiu vencer duas corridas nesta temporada, mas, de modo geral, a equipe vem sofrendo uma queda contínua no desempenho de seu carro desde que foi surpreendida pela McLaren em maio do ano passado.

Desde então, a equipe também perdeu figuras importantes, incluindo o guru do design Adrian Newey para a Aston Martin, o designer Rob Marshall para a McLaren e o diretor esportivo Jonathan Wheatley para a Sauber. O chefe de estratégia Will Courtenay deve se juntar à McLaren no final da temporada.

Em meio ao interesse da Mercedes, o futuro de Verstappen também está em dúvida, apesar de um contrato até 2028, com várias cláusulas de rescisão que podem entrar em vigor no final deste mês.

Oliver Mintzlaff, diretor administrativo da Red Bull GmbH, Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

A partir da próxima temporada, a Red Bull está embarcando em seu próprio e ambicioso programa de motores com a Red Bull Powertrains, tendo o apoio da Ford, o que acrescenta mais pontos de interrogação sobre a competitividade da equipe a longo prazo.

"A Red Bull liberou Christian Horner de suas funções operacionais a partir de hoje e nomeou Laurent Mekies como CEO da Red Bull Racing", confirmou um porta-voz da Red Bull ao Motorsport.com. "Oliver Mintzlaff, CEO de Projetos e Investimentos Corporativos, agradece a Christian Horner por seu trabalho excepcional nos últimos 20 anos".

"Gostaríamos de agradecer a Christian Horner por seu trabalho excepcional nos últimos 20 anos", disse Oliver Mintzlaff, CEO de Projetos e Investimentos Corporativos. "Com seu compromisso incansável, experiência, conhecimento e pensamento inovador, ele foi fundamental para estabelecer a Red Bull Racing como uma das equipes mais bem-sucedidas e atraentes da Fórmula 1. Obrigado por tudo, Christian, e você permanecerá para sempre como uma parte importante da história da nossa equipe".

Mekies está agora assumindo o lugar de Horner na Red Bull, com o diretor de corridas da Racing Bulls, Alan Permane, substituindo-o na equipe irmã como chefe de equipe, trabalhando em conjunto com o CEO Peter Bayer.

"O último ano e meio foi um privilégio absoluto liderar a equipe com Peter. Tem sido uma aventura incrível contribuir para o nascimento da Racing Bulls junto com todas as nossas pessoas talentosas", disse Mekies. "O espírito de toda a equipe é incrível, e acredito firmemente que isso é apenas o começo. Alan é o homem perfeito para assumir o controle agora e continuar nosso caminho. Ele conhece a equipe por dentro e por fora e sempre foi um pilar importante dos nossos primeiros sucessos".

Liam Lawson, Red Bull Racing, Laurent Mekies, RB F1 Team Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alan Permane disse: "Sinto-me muito honrado por assumir o cargo de chefe de equipe e gostaria de agradecer a Oliver [Mintzlaff] e Helmut [Marko] pela confiança que demonstraram em mim. Estou ansioso para trabalhar com Peter e continuar o bom trabalho que ele e Laurent fizeram para levar esta equipe adiante. Este é um novo desafio para mim, mas sei que posso contar com o apoio de todos na equipe".

Sob o reinado de Horner, a Red Bull venceu oito campeonatos mundiais de pilotos, quatro cada um durante períodos dominantes de Verstappen e Sebastian Vettel, além de seis coroas mundiais de construtores.

O ex-piloto de 51 anos também foi o centro da controvérsia no ano passado por suposto comportamento inadequado contra um funcionário, um caso do qual ele foi inocentado pelos investigadores da Red Bull. Mas o caso semeou mais divisões entre Horner e o lado austríaco do negócio, apoiado pela comitiva de Verstappen.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!