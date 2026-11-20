Uma combinação de chuva incessante, baixas temperaturas e a falta de aderência natural de um circuito de rua, fez com que o primeiro treino livre para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 fosse dos mais inusitados.

Apenas 17 pilotos entraram na pista, mas apenas para uma volta de instalação, com ninguém auferindo tempo de volta.

O Treino

A sessão começou com chuva, com temperatura ambiente em 12°C e na pista os termômetros marcavam 14°C.

Pérez foi o primeiro a ir à pista, com 5 minutos de treino, utilizando pneus de chuva intensa, mas sem completar uma volta.

Hirakawa, que fez o TL1 no lugar de Bearman, e Câmara fizeram o mesmo, mas faltando 40 minutos para o final, com a chuva aumentando ainda mais.

Na sequência, foi a vez de Bottas dar sua volta de instalação, quase na metade da sessão.

Dino Beganovic, que estava no lugar de Hamilton, entrou com 30 minutos para o final, junto com Jake Crawford, no carro de Alonso, Albon e Antonelli.

Com cerca de 20 minutos para o final, a dupla da Red Bull e Bortoleto também se arriscaram. Na sequência, foi a vez de Hulkenberg e Leclerc.

Nos minutos finais, Rafa voltou à pista, mas também para apenas um giro. A dupla da Alpine fez o mesmo.

O segundo treino livre acontece nesta madrugada, à 1h,horário de Brasília, também com previsão de chuva.

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