F1: Chuva faz com que pilotos não marquem tempo no primeiro treino livre de Las Vegas
Competidores que entraram na pista fizeram apenas voltas de instalação
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Uma combinação de chuva incessante, baixas temperaturas e a falta de aderência natural de um circuito de rua, fez com que o primeiro treino livre para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 fosse dos mais inusitados.
Apenas 17 pilotos entraram na pista, mas apenas para uma volta de instalação, com ninguém auferindo tempo de volta.
O Treino
A sessão começou com chuva, com temperatura ambiente em 12°C e na pista os termômetros marcavam 14°C.
Pérez foi o primeiro a ir à pista, com 5 minutos de treino, utilizando pneus de chuva intensa, mas sem completar uma volta.
Hirakawa, que fez o TL1 no lugar de Bearman, e Câmara fizeram o mesmo, mas faltando 40 minutos para o final, com a chuva aumentando ainda mais.
Na sequência, foi a vez de Bottas dar sua volta de instalação, quase na metade da sessão.
Dino Beganovic, que estava no lugar de Hamilton, entrou com 30 minutos para o final, junto com Jake Crawford, no carro de Alonso, Albon e Antonelli.
Com cerca de 20 minutos para o final, a dupla da Red Bull e Bortoleto também se arriscaram. Na sequência, foi a vez de Hulkenberg e Leclerc.
Nos minutos finais, Rafa voltou à pista, mas também para apenas um giro. A dupla da Alpine fez o mesmo.
O segundo treino livre acontece nesta madrugada, à 1h,horário de Brasília, também com previsão de chuva.
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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