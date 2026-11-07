F1: Chuva forte paralisa classificação do GP de São Paulo em Interlagos

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Pista foi fechada com pouco mais de dois minutos de bandeira verde devido à intensidade da precipitação

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Rain falls down in the Pitlane

A classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 precisou ser paralisada logo após seu início devido à forte chuva que caía sobre o Autódromo de Interlagos ainda nos primeiros minutos do Q1.

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A sessão que define o grid de largada da corrida do domingo estava marcada para começar às 15h, horário de Brasília. O Q1, de 18 minutos de duração e com todos os 22 carros na pista, transcorreu por apenas 02min30s antes da bandeira vermelha ser acionada.

Assim que a regressiva começou, uma forte chuva começou a cair sobre o autódromo pela segunda vez neste sábado. A corrida 1 da Porsche Carrera Cup foi realizada totalmente sob SC devido à tempestade que caía por volta das 13h30.

Segundo a direção de prova, a previsão era de que a chuva durasse cerca de 20 minutos, com a pista precisando ser avaliada pelo carro médico antes que a bandeira verde fosse acionada novamente.

Durante a paralisação, a Defesa Civil enviou uma mensagem de alerta a todos os celulares na região de Interlagos avisando sobre a chuva e os raios que caíam sobre a região.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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