F1: Chuva forte paralisa classificação do GP de São Paulo em Interlagos
Pista foi fechada com pouco mais de dois minutos de bandeira verde devido à intensidade da precipitação
A classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 precisou ser paralisada logo após seu início devido à forte chuva que caía sobre o Autódromo de Interlagos ainda nos primeiros minutos do Q1.
A sessão que define o grid de largada da corrida do domingo estava marcada para começar às 15h, horário de Brasília. O Q1, de 18 minutos de duração e com todos os 22 carros na pista, transcorreu por apenas 02min30s antes da bandeira vermelha ser acionada.
Assim que a regressiva começou, uma forte chuva começou a cair sobre o autódromo pela segunda vez neste sábado. A corrida 1 da Porsche Carrera Cup foi realizada totalmente sob SC devido à tempestade que caía por volta das 13h30.
Segundo a direção de prova, a previsão era de que a chuva durasse cerca de 20 minutos, com a pista precisando ser avaliada pelo carro médico antes que a bandeira verde fosse acionada novamente.
Durante a paralisação, a Defesa Civil enviou uma mensagem de alerta a todos os celulares na região de Interlagos avisando sobre a chuva e os raios que caíam sobre a região.
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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