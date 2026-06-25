F1: Cinco coisas para ficar de olho no GP da Áustria

A Fórmula 1 viveu uma das suas maiores histórias de 2026 na última corrida, no GP de Barcelona, quando Lewis Hamilton finalmente venceu pela Ferrari.

O heptacampeão recebeu a bandeira quadriculada em sua 31ª largada pela Scuderia, dando ao time de Maranello sua primeira vitória desde o fim de 2024, encerrando o início perfeito da Mercedes em 2026. O resultado colocou Hamilton na segunda colocação do campeonato, 41 pontos atrás de seu sucessor na equipe alemão, Kimi Antonelli, que abandonou no fim em Barcelona para deixar o campeonato totalmente em aberto.

A próxima etapa é na Áustria, neste fim de semana, com a fase europeia do calendário agora firmemente em andamento. Por isso, o Motorsport.com reuniu cinco coisas para ficar de olho em Spielberg.

Preocupação com confiabilidade cresce na Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pode parecer estranho, mas sempre houve uma mancha no domínio da Mercedes na campanha de 2026. No início, eram as largadas, já que o líder do campeonato, Kimi Antonelli, perdeu 18 posições na primeira volta ao longo das três primeiras etapas, enquanto George Russell recuou cinco posições.

Ajustes foram feitos posteriormente no procedimento de largada, juntamente com outras áreas do regulamento, ajudando o time alemão a superar as saídas ruins.

Mas, quando um problema foi embora, outro apareceu: a confiabilidade. Isso se refere especificamente à bateria da unidade de potência, pois ela fez Russell e Antonelli abandonarem em Montreal e Barcelona, respectivamente.

Isso custou à equipe aproximadamente 43 pontos e, com a Ferrari, especialmente Hamilton, agora se aproximando, a Mercedes sabe que precisa superar rapidamente essa crescente preocupação com a confiabilidade. Mas é improvável que a “cura adequada”, segundo a Mercedes, esteja pronta para a Áustria, já que a equipe não deu um prazo para isso. Portanto, é algo que deve ser observado.

- Ed Hardy

A boa forma de Lewis Hamilton é genuína?

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Nos últimos três domingos, Hamilton conquistou seus três melhores resultados desde que se juntou a Ferrari – segundo no Canadá e em Mônaco, depois uma vitória em Barcelona. Isso é apenas uma fase ou Hamilton está surgindo como um candidato genuíno à vitória – ou até ao título?

O heptacampeão admitiu ter se perguntado se havia perdido seu brilho em meio às dificuldades de 2025, mas os novos carros se adaptam melhor a ele. Ele também parou de usar o simulador da Ferrari e insiste que isso contribuiu muito para sua melhora de forma.

Outra mudança decisiva na Ferrari foi a substituição do engenheiro de corrida Riccardo Adami por Carlo Santi, com quem Hamilton encontrou seu “Bono italiano” - uma referência a Peter Bonnington, da Mercedes, que contribuiu para o sucesso avassalador do astro da Mercedes nos anos 2010.

“As mudanças que pedi e pelas quais pressionei durante todo o ano passado foram feitas e agora tenho a equipe e o carro certos ao meu redor e posso começar a fazer o que faço de melhor”, disse Hamilton depois de triunfar na pista catalã.

Ele só precisa provar isso no Red Bull Ring, que historicamente tem sido um dos terrenos menos favoráveis para ele – venceu apenas duas de 14 corridas, uma taxa de sucesso de 14%, abaixo dos 27% em todos os circuitos. Enquanto isso, o único momento de glória da Ferrari desde que a pista retornou ao calendário da F1 veio em 2022, com Charles Leclerc.

- Ben Vinel

Red Bull Ring não poderia vir em melhor hora para Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Leclerc precisa muito de uma 'reinicialização', pois vem passando por uma sequência difícil nas últimas semanas. Desde que assinou um novo contrato plurianual antes do GP de Mônaco, pouca coisa saiu a seu favor. É discutível que a queda já tivesse começado antes disso, mas Monte Carlo se mostrou particularmente doloroso, pois o monegasco bateu tanto na classificação quanto na corrida em casa.

As coisas não melhoraram em Barcelona. Outro acidente na classificação fez Leclerc admitir que se sentiu "envergonhado" por seu erro, antes de problemas hidráulicos no domingo o forçarem a abandonar.

Em contraste, o companheiro de equipe, Hamilton, quase não errou. Três pódios consecutivos, incluindo a vitória na última corrida, ao menos o colocaram na briga matemática pelo campeonato.

Se há um local capaz de ajudar Leclerc a virar o jogo, porém, pode muito bem ser o Red Bull Ring. Tradicionalmente, o circuito austríaco tem sido uma de suas pistas mais fortes, tendo largado da primeira fila três vezes, além de três pódios nas últimas quatro temporadas, incluindo a vitória em 2022.

Com a Ferrari ainda em busca de consistência, Spielberg pode representar a melhor oportunidade de Leclerc até agora para conter a queda e reconstruir o embalo.

- Federico Faturos

McLaren ficando para trás

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

O GP da Áustria de 2025 foi de domínio da McLaren, já que a campeã mundial daquele ano fez dobradinha no Red Bull Ring e ficou pelo menos 17s à frente do restante do pelotão. Isso se somou a um início dominante de campanha para a equipe de Woking, que conquistou sua oitava vitória em 11GPs… mas como as coisas mudaram 12 meses depois.

Embora a McLaren tenha tido um início respeitável em sua defesa do título, ocupando o terceiro lugar no campeonato, as etapas recentes foram decepcionantes. Em Miami, a marca britânica parecia no mesmo nível da Ferrari como a desafiante mais próxima da Mercedes, mas, desde então, as atualizações permitiram que a Scuderia disparasse à frente.

Barcelona deixou isso evidente, já que Lando Norris terminou em terceiro - graças ao abandono tardio de Antonelli - e 23,7s atrás de Hamilton. A McLaren, portanto, está quebrando a cabeça sobre como pode voltar a se aproximar da frente, com um déficit agora de 49 pontos para a Ferrari, segunda colocada.

“Todos na fábrica estão fazendo o melhor que podem”, disse Norris. “Algumas coisas levam tempo, mas precisamos realmente acelerar o progresso no momento, porque queremos continuar na briga.”

É improvável que a McLaren reverta de repente esse déficit de Barcelona na Áustria, mas a forma como tentará se aproximar da Mercedes e da Ferrari será um desenvolvimento interessante. Particularmente porque a Red Bull, quarta colocada, planeja levar atualizações para seu GP de casa.

- Ed Hardy

Primeiros sinais das atualizações do ADUO

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Mesmo que os números ainda não tenham sido divulgados oficialmente, já que a Red Bull ainda está discutindo a definição do que constitui 'o motor mais potente' segundo as conclusões da FIA, a Ferrari já recebeu seus dois tokens do ADUO e está livre para gastá-los.

Um deles deve ser usado no GP da Áustria deste fim de semana, já que a equipe reformulou seu bloco de cilindros de liga de aço para, em teoria, funcionar a temperaturas ainda mais altas. Isso deve melhorar a eficiência e conferir um pequeno aumento de potência, pois o bloco absorve menos energia térmica da combustão da mistura ar-combustível, colocando essa energia em mais trabalho mecânico.

A Ferrari deve ser forte nas curvas ao redor do Red Bull Ring e o aumento de potência esperado deve minimizar a perda de tempo para a Mercedes nas retas.

Hamilton pode começar a construir algum embalo rumo a uma investida pelo campeonato e Leclerc pode voltar à disputa depois de algumas etapas miseráveis? A Ferrari certamente espera que sim.

- Jake Boxall-Legge

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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