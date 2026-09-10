F1: Cinco coisas para ficar de olho no GP da Espanha

A Fórmula 1 dará as boas-vindas a um novo palco para o GP da Espanha neste fim de semana, com o Madring estreando nos arredores da capital espanhola. É a primeira vez que Madri sediará um GP desde o antigo circuito de Jarama, em 1981.

Por isso, aqui ficam cinco coisas nas quais vale ficar de olho neste fim de semana.

Vai correr tudo bem na hora H (talvez)

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Madring

Com qualquer evento novo, existe uma certa margem para ajustes. Um exemplo é a primeira edição do GP de Miami, quando a localização inadequada o buffet acabou causando dificuldades para levar comida quente às áreas de hospitalidade.

Dito isso, Monza recebe GPs desde muito antes do início do campeonato mundial, e simplesmente entrar e sair do circuito continua sendo um exercício de puro caos. O mesmo vale para Abu Dhabi, onde os visitantes frequentemente se perguntam por que a organização nos portões continua sendo uma completa bagunça, mesmo com a Fórmula 1 sendo realizada ali anualmente desde 2009.

Nesse sentido, não foi nenhuma surpresa quando nossa equipe chegou ao Madring e não conseguiu encontrar nenhuma maneira de ir do centro de imprensa até o paddock. Também foram vistos andando por aí, aparentemente perdidos: Pedro de la Rosa e Kimi Antonelli.

A desorganização logística vai aumentar os desafios enfrentados pelas equipes na montagem de seus equipamentos, já que esta é a segunda corrida de uma rodada dupla. Supondo que os pilotos consigam encontrar seus boxes, e que haja carros lá para eles pilotarem, quem sabe que tipo de confusão poderá acontecer quando os carros forem para a pista?

Asfalto recém-colocado costuma ter o hábito de apresentar problemas, embora aparentemente a superfície tenha sido lavada com jatos de pressão para remover os resíduos oleosos. E esperamos que toda a sinalização ainda esteja funcionando, depois que uma grande quantidade de fiação ter sido roubada recentemente...

- Stuart Codling

Kimi Antonelli, o campeão em espera

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

O GP da Itália do último fim de semana foi talvez a primeira vez que George Russell reconheceu publicamente que suas esperanças de conquistar o título estavam praticamente acabadas. O piloto da Mercedes terminou em segundo, atrás do colega de equipa Kimi Antonelli, o que significa que o italiano de 20 anos estabeleceu agora uma vantagem de 66 pontos, com 10 etapas até o fim da temporada.

“Sim, Kimi definitivamente está no controle disso e merece estar no controle”, disse ele. “Nem estou pensando em uma disputa, em uma recuperação ou em qualquer coisa assim. Estou apenas focado em levar uma corrida de cada vez e tentar maximizar cada fim de semana.”

“Ele está tendo um desempenho incrível. Vai ser extremamente difícil superar essa diferença, então estou meio que aceitando que é o que é. Vou apenas aproveitar daqui para frente e tentar vencer o maior número possível de corridas".

Certamente não era assim que Russell imaginava que 2026 se desenrolaria. Ele entrou na temporada como o grande favorito ao título e confirmou essa condição ao vencer a abertura em Melbourne, largando da pole. Depois, a sorte não esteve ao seu lado nas etapas seguintes, como aconteceu com o safety car inoportuno no Japão, mas Monza demonstrou por que Antonelli é o líder merecedor, considerando que ele largou da 19ª posição!

Se Russell não consegue nem aproveitar uma situação como essa, em que seu companheiro de equipe, em seu segundo ano, carregava uma punição no grid, fica difícil imaginar onde ele poderá levar vantagem e iniciar uma recuperação.

Portanto, Madri neste fim de semana é apenas mais uma corrida no caminho para o momento da coroação de Antonelli — e não aposte contra ele para conquistar sua oitava vitória de 2026!

- Ed Hardy

O retorno 'pontual' de Tsunoda que se transformou em três corridas

Yuki Tsunoda, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Não faz muito tempo que vários veículos da mídia da F1 — este incluído — estavam chamando o retorno de Yuki Tsunoda em Zandvoort de uma “participação única”. Mas aqui estamos, com o piloto japonês prestes a fazer sua terceira largada em um GP neste ano pela Racing Bulls, assim como Liam Lawson pela Red Bull.

Isso porque o piloto titular da Red Bull, Isack Hadjar, continua lutando contra uma lesão no pulso que sofreu durante uma sessão de academia nas férias de agosto. Primeiro, ele perdeu Zandvoort e depois, Monza. Madri será a terceira corrida consecutiva fora.

Embora obviamente isso seja uma decepção para Hadjar, acabou representando uma oportunidade de ouro tanto para Lawson quanto para Tsunoda, já que nenhum dos dois teve seus planos para 2026 confirmados.

No caso de Lawson, ele provavelmente é quem pode estar mais tranquilo em relação ao futuro, já que o neozelandês certamente impressionou pela Racing Bulls neste ano, conquistando resultados consistentes nos pontos e tendo atuações valentes nas duas últimas etapas pela Red Bull.

Tsunoda, por sua vez, está sem um lugar fixo em 2026 e, segundo informações, está negociando uma vaga na IndyCar para o próximo ano. Portanto, uma vaga no grid da F1 em 2027 parece improvável, mas ele ainda não desistiu completamente da esperança. Madri será apenas mais uma oportunidade para mostrar o que realmente é capaz de fazer, depois que sua passagem desastrosa pela Red Bull no ano passado prejudicou boa parte de sua reputação.

O piloto japonês teve um desempenho sólido em Zandvoort antes de pontuar em Monza e, considerando que a Racing Bulls lidera o pelotão intermédio, ninguém deveria ficar chocado demais se ele conseguisse outro resultado no top 10.

- Ed Hardy

Caos com bandeiras vermelhas?

A marshal waves the red flag Photo by: Hector Vivas / Getty Images

Quando a F3 foi ao Madring para um teste oficial no mês passado, alguns proprietários de equipas e patrocinadores terão provavelmente coçado a cabeça. O resultado final foram 19 bandeiras vermelhas, incluindo uma série de acidentes significativos que aumentaram as contas dos danos.

Como acontece sempre com qualquer circuito novo, os níveis de aderência serão extremamente baixos no primeiro ano. Mas o híbrido do Madring, com estradas públicas e seções de alta velocidade feitas de propósito, com pouca área de escapatória, pode muito bem levar a um fim de semana caótico.

Muita da atenção recairá sobre a principal característica do Madring, a curva inclinada La Monumental, e é muito mais complexa do que parece à primeira vista, com os seus raios variáveis e mudanças de elevação.

Mas as curvas imediatamente antes e depois da impressionante Curva 12 também são extremamente complicadas, com muitas barreiras à saída que voltam para dentro da pista em vez de se afastarem. Com tantas incógnitas, há todas as hipóteses de a primeira realização do evento se tornar confusa.

"Acho que, definitivamente, pela forma como colocaram as barreiras e pelo desenho da pista, vai ser um dos maiores desafios recentes na F1", disse Carlos Sainz, que é embaixador do evento. "A pista me lembra muito Jeddah, Baku, até um pouco Macau em alguns aspetos. Portanto, ter isso num carro de F1 com 1.000 cavalos vai ser um desafio bastante interessante".

Sainz estava ciente do que aconteceu no teste de F3 e não tinha ilusões de que o Madring poderia ser uma receita para o caos, tanto na classificação, com os pilotos à procura do limite a milímetros dos muros, como pela ameaça onipresente de incidentes de obstrução.

“Tenho observado a pista e ouvido falar do que aconteceu no teste da F3”, acrescentou. “Acho que todos estamos esperando safety cars, bandeiras vermelhas e amarelas na classificação, coisas desse tipo. Tem sido uma tendência da F1 ir para este tipo de pistas recentemente, como Jeddah e Baku, que ficam mais perto da cidade... Mas Miami têm mais muros e não tivemos quaisquer problemas com isso."

- Filip Cleeren

Ferrari sob holofotes após as declarações de Hamilton sobre “falta de regras”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Os olhos estarão voltados para Hamilton e Charles Leclerc em Madri neste fim de semana, após o incidente entre os dois pilotos da Ferrari em Monza, e também para saber se a equipe responderá aos pedidos do britânico por regras internas mais claras.

Leclerc e Hamilton seguiram lado a lado para a chicane de abertura no arranque de domingo. O sete vezes campeão do mundo tentou por dentro na Curva 1, mas o monegasco aguentou e ficou com a linha interior para a Curva 2, não deixando espaço para o colega de equipa, que foi forçado a ir para a brita e, consequentemente, perdeu várias posições, causando irritação.

Hamilton considerou que deveria ter recebido prioridade, já que está mais próximo da dupla da Mercedes na disputa pelo campeonato do que Leclerc, e criticou a Ferrari ao lembrar como as coisas funcionavam durante seu período na Mercedes, afirmando que “não existem regras” em Maranello.

Enquanto a F1 entra em território desconhecido no Madring, a Ferrari já tem algum conhecimento do local devido a um dia de filmagens que realizou lá em julho. Se isso lhe dará uma vantagem ainda vamos descobrir, mas uma coisa é certa: a Ferrari tem de chegar ao GP de Espanha com um entendimento mais claro entre os seus dois pilotos.

- Federico Faturos

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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