F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário

A Fórmula 1 passará por uma das maiores mudanças de regulamento técnico de sua história em 2026. Além de novas unidades de potência, que serão alimentadas 50% pelo motor a combustão e 50% pelo componente elétrico, os carros terão novos chassis, que começarão a ser apresentados em janeiro do ano que vem.

Até agora, cinco das onze equipes de 2026 já anunciaram a data de lançamento dos seus carros. Red Bull e Racing Bulls serão as primeiras, em 15 de janeiro. Logo em seguida a Alpine mostrará o novo monoposto, já em Barcelona, local do primeiro teste pré-temporada.

No início de fevereiro, Cadillac e Aston Martin lançarão os novos carros. A equipe americana, estreante na F1, mostra o novo carro dia 08, durante uma propaganda do SuperBowl, final da NFL, principal campeonato de futebol americano. O time de Silverstone, que será comandando por Adrian Newey em 2026, lançará seu carro no dia seguinte, 09 de fevereiro.

Programação de lançamento das equipe de F1 de 2026

Data Equipe(s) Local Revelação do carro? 15 de janeiro Red Bull Racing Bulls Detroit, Michigan Apenas pintura 23 de janeiro Alpine Barcelona Apenas pintura (A confirmar) 8 de fevereiro Cadillac Propaganda durante o SuperBowl Apenas pintura 9 de fevereiro Aston Martin A Confirmar Carro de 2026

O primeiro teste pré-temporada de 2026 será fechado para a imprensa e acontecerá em Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro. Outros dois testes serão realizados, no Bahrein, entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro.

A temporada 2026 da F1 começa com o GP da Austrália, nos dias 6, 7 e 8 de março.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!