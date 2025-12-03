F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário
A Fórmula 1 passará por uma das maiores mudanças de regulamento técnico de sua história em 2026. Além de novas unidades de potência, que serão alimentadas 50% pelo motor a combustão e 50% pelo componente elétrico, os carros terão novos chassis, que começarão a ser apresentados em janeiro do ano que vem.
Até agora, cinco das onze equipes de 2026 já anunciaram a data de lançamento dos seus carros. Red Bull e Racing Bulls serão as primeiras, em 15 de janeiro. Logo em seguida a Alpine mostrará o novo monoposto, já em Barcelona, local do primeiro teste pré-temporada.
No início de fevereiro, Cadillac e Aston Martin lançarão os novos carros. A equipe americana, estreante na F1, mostra o novo carro dia 08, durante uma propaganda do SuperBowl, final da NFL, principal campeonato de futebol americano. O time de Silverstone, que será comandando por Adrian Newey em 2026, lançará seu carro no dia seguinte, 09 de fevereiro.
Programação de lançamento das equipe de F1 de 2026
|Data
|Equipe(s)
|Local
|Revelação do carro?
|15 de janeiro
|
Red Bull
Racing Bulls
|Detroit, Michigan
|Apenas pintura
|23 de janeiro
|Alpine
|Barcelona
|Apenas pintura (A confirmar)
|8 de fevereiro
|Cadillac
|Propaganda durante o SuperBowl
|
Apenas pintura
|9 de fevereiro
|Aston Martin
|A Confirmar
|
Carro de 2026
O primeiro teste pré-temporada de 2026 será fechado para a imprensa e acontecerá em Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro. Outros dois testes serão realizados, no Bahrein, entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro.
A temporada 2026 da F1 começa com o GP da Austrália, nos dias 6, 7 e 8 de março.
