F1: Cinco formas de melhorar Madring para GP da Espanha de 2027

O retorno da Fórmula 1 a Madri deixou os fãs insatisfeitos com a falta de ação na pista do GP da Espanha, embora o próprio Madring tenha realizado um evento respeitável.

De modo geral, a primeira corrida de F1 em Madri em 45 anos transcorreu de forma particularmente tranquila para um evento inédito. Os organizadores planejaram aproveitar as instalações existentes do centro de convenções IFEMA e seu fácil acesso ao transporte público e ao Aeroporto Internacional de Barajas.

Os primeiros indícios apontam que esse plano funcionou bastante bem, com poucas ou nenhuma das típicas histórias de terror que costumam acompanhar um evento com grande público no meio da cidade. A multidão de 110 mil pessoas conseguiu entrar e sair do local com bastante tranquilidade.

Mas a F1 é, antes de tudo, uma corrida de carros, então o principal ponto que o “Madring” precisava acertar era o espetáculo na pista. E isso deixou muito a desejar. Embora a classificação tenha sido um espetáculo atraente, o circuito de 5,4 km não ofereceu nenhuma oportunidade de ultrapassagem, apesar de ter sido projetado do zero.

Os pilotos ficaram pouco impressionados com a falta de oportunidades de ultrapassagem. Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Há muitos motivos pelos quais o circuito do Madring é assim. A parte sul, ao redor do complexo, é inerentemente limitada devido aos imponentes pavilhões já existentes, que precisam ser contornados.

A parte norte, construída especificamente para esse fim, foi projetada do zero, mas os organizadores só puderam usar uma parte do terreno vazio da pista, tendo em mente futuros pavilhões e exposições. Acrescente-se a isso as camadas de burocracia envolvidas, e construir um circuito de corrida urbano não é tarefa fácil.

Mas isso não é desculpa para o que acabou sendo entregue. Como disse um piloto ao ver uma das primeiras maquetes do projeto: “Aqui não vai rolar nenhuma ultrapassagem".

Enquanto os organizadores e a FIA trabalham em melhorias para o futuro, aqui estão cinco sugestões para aprimorar o local para 2027.

1. Corrigir a curva 5

O aspecto mais irritante do Madring era sua insistência em criar entradas combinadas nas curvas, onde os pilotos precisam frear e virar ao mesmo tempo, com ambas as forças competindo por uma aderência limitada dos pneus. Isso tornava certas curvas muito complicadas e também facilitava a defesa do carro da frente.

A curva 5 é a pior delas, porque, no papel, era o único ponto onde as ultrapassagens poderiam realmente acontecer de forma natural, logo após a seção reta mais longa ao sair da primeira sequência de curvas.

Mas, além da entrada combinada, a falta de largura da curva, a presença de zebras altas e a proximidade dos muros significavam que não havia maneira realista de ultrapassar sem correr o risco de ser jogado contra a parede ou forçado a entrar na área de escape de asfalto.

Com exceção de Mônaco, a maioria dos outros circuitos de rua apresenta pelo menos uma oportunidade de ultrapassagem. O projeto das curvas de Madri impediu isso, e apurou-se que a curva 5 é uma das que passará por mudanças significativas para 2027, após feedback dos pilotos e da FIA.

Chicanas estreitas e complicadas tornaram as ultrapassagens praticamente impossíveis. Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2. Repensar a segunda metade do traçado

Os esforços de marketing se concentraram, compreensivelmente, na La Monumental, a majestosa inclinação na curva 12, única no calendário da F1. Parecia bom na TV, mas isso não fazia nem de longe jus à pista.

Ficar do lado de dentro da curva durante os treinos livres foi uma das melhores emoções ao lado da pista do calendário, devido às muitas mudanças de inclinação, raio e elevação da curva, que a diferenciam de uma curva no estilo oval.

Os organizadores foram um tanto otimistas ao acreditar que os carros poderiam usar linhas diferentes por ali, porém, e a curva não agregou muito valor ao espetáculo da corrida em si.

A situação não foi ajudada pela seção sinuosa que se seguia. A curva 13 era outra curva de 90 graus em velocidade média, com um posicionamento inadequado das barreiras que não permitia ultrapassagens. A curva 16 tinha outra entrada combinada, enquanto nos últimos trechos até a reta de chegada os carros passavam em fila única.

Lando Norris sugeriu um desvio das curvas 18 e 19 para criar uma segunda reta longa seguida por uma curva em hairpin na curva 20, ampliando seu traçado para permitir diferentes abordagens, talvez adicionando um pouco de inclinação lateral também. Isso também envolveria o realinhamento das barreiras de saída, já que elas invadiam de forma incômoda a linha de corrida.

3. Tornar Madring mais compacto

Uma das maiores vantagens da IFEMA como sede era, ao mesmo tempo, uma espécie de fraqueza. O local é enorme. Isso facilitava o transporte de cargas de entrada e saída para as equipes e lhes proporcionava muito espaço para trabalhar, e talvez até para incluir outras atividades nos anos seguintes, para as quais nunca teriam espaço em outro lugar.

Mas se locomover era complicado, especialmente para uma equipe como a McLaren, que ficava na extremidade do pitlane, criando uma distância enorme entre seus centros de engenharia e as áreas de hospitalidade.

Isso transformou as equipes de relações públicas em motoristas de carrinhos de golfe durante o fim de semana, mas nem todos tiveram a sorte de serem transportados de um lugar para outro. Esperamos que o tamanho gigantesco do recinto não seja usado apenas para amontoar ainda mais VIPs e celebridades no local, o que já parecia ser o caso no domingo.

Há também uma consequência na pista devido ao vasto tamanho do IFEMA. O pit lane de 540 metros não era apenas particularmente longo, mas também apresentava uma divisão de 100 metros no meio, imposta pelos prédios existentes.

Com a corrida se transformando em uma prova relativamente simples de uma única parada, ter um pit lane tão longo só desencorajou ainda mais as equipes de tentarem estratégias alternativas.

Quando ultrapassar é quase impossível, a variação estratégica é a única maneira de induzir ultrapassagens ou, de outra forma, dar mais emoção à corrida — a menos que se espere por bandeiras vermelhas e safety cars.

4. Melhorar as linhas de visão e a identidade visual

Por mais que La Monumental fosse um marco característico, o restante do circuito dava a impressão de que poderia estar em qualquer lugar do mundo e havia pouca coisa que o diferenciasse.

O ex-piloto e agora comentarista e projetista de pistas Alex Wurz explicou isso da melhor maneira. “Quando olho para esse canal de concreto, chega um ponto em que não sei mais em qual circuito de rua estou”, disse Wurz à ORF. “Estou na Austrália, estou em Valência, estou em Madri, onde estou?"

“Todos parecem sempre iguais. Isso significa que não estou representando minha cidade-sede de uma maneira tão legal. Dá para fazer bastante coisa lá".

Embora a inclinação de tirar o fôlego de La Monumental tenha sido uma adição bem-sucedida, muitas áreas do circuito de Madrid pareciam sem graça. Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

O caso do Madring não foi ajudado pelos ângulos de filmagem fechados, e sempre seria complicado tornar atraente uma corrida em torno de pavilhões de exposições de concreto. Mas tem que haver uma maneira de fazer as pessoas se sentirem em Madri. Caso contrário, qual é o sentido?

Também é preciso ter mais cuidado para melhorar a visibilidade dos espectadores, já que recebemos muitas reclamações de torcedores que não conseguiam ver os carros de seus caros assentos na arquibancada devido à localização das barreiras de concreto. Essa é uma questão relativamente simples de resolver para o ano que vem, mas é uma pena que não tenha sido evitada desde o início.

5. Melhorar a experiência dos torcedores

Para Madri, o mais importante era passar pelo primeiro ano de forma respeitável. Os organizadores enfrentaram dificuldades em termos de prazos, então o foco foi estar pronto para oferecer uma experiência tranquila e segura. Com a estreia já realizada, os madrilenos podem começar a pensar em elevar a experiência dos torcedores de maneira geral.

Algumas zonas para torcedores e áreas de entrada geral pareciam esparsas e um pouco desorganizadas. Os projetistas copiaram o amplo pódio de Monza, com vista para a reta principal, mas não tiveram condições nem confiança para permitir uma invasão da pista no estilo típico do GP da Itália, para que os torcedores pudessem realmente fazer parte da comemoração.

Como demonstrado por incidentes em outras corridas, uma invasão da pista não é fácil de realizar, por isso é compreensível que os organizadores tenham agido com prudência neste primeiro ano.

Apenas alguns torcedores puderam participar das comemorações no pódio, já que os organizadores optaram pela cautela neste primeiro ano. Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

Tanto dentro quanto fora da pista, há muitas oportunidades para o Madring elevar seu nível, e seu contrato de 10 anos está dando a ele espaço para fazer isso e se tornar uma parte querida do calendário.

“Este é o primeiro passo”, disse o diretor-geral da corrida, Luis Garcia Abad, ao Motorsport.com após a corrida. “Tivemos um grande sucesso em termos de público e hospitalidade, e agora temos muitas ideias para os próximos anos".

“Temos o espaço, temos o local, temos as instalações, temos a capacidade para fazer isso. Tenho certeza de que a FOM, a FIA e nós mesmos vamos tentar. Se pudermos melhorar alguma coisa, vamos fazer isso".

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