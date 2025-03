F1: Cinco histórias para ficar de olho no GP da China

O GP da China será a segunda corrida do calendário da Fórmula 1 em 2025 e chega para algumas equipes como o momento de tentar consertar tudo que não deu certo na Austrália, como, por exemplo, a Ferrari. Para outros, como a McLaren, é a corrida para gerenciar pontos e se manter como a favorita ao título.

Nesta lista, o Motorsport.com separou cinco histórias interessantes para você ficar de olho neste fim de semana.

Será que a McLaren irá esmagar os rivais na China?

A McLaren confirmou seu status de clara favorita com o que deveria ter sido uma dobradinha em Melbourne. As condições variáveis do domingo dificultaram uma boa leitura da diferença real, mas a vantagem de quase quatro décimos na classificação sobre Max Verstappen, da Red Bull, diz pelo menos alguma coisa. Pode-se argumentar que Albert Park não tem sido historicamente a melhor pista da Red Bull (apenas duas vitórias em oito anos de títulos) e que a Ferrari ainda não explorou todo o potencial do SF-25, como Charles Leclerc apontou.

Ainda assim, o Circuito Internacional de Xangai deve ser bom para a McLaren.

Líder do campeonato, Lando Norris, disse: “Estou confiante de que, quando formos para a China na próxima semana, poderemos ser muito fortes, porque fomos fortes lá no ano passado com um carro não muito bom.”

O piloto da McLaren terminou em segundo lugar na China na última temporada, 13 segundos atrás de Verstappen, e isso foi antes da grande atualização em Miami. O resultado do ano passado mostra que o circuito, com suas curvas de raio longo e muita pressão sobre os pneus dianteiros, pode ser adequado tanto para a McLaren quanto para a RedBull, tornando-o um teste interessante. Entretanto, o formato de sprint com apenas uma sessão de treinos pode dificultar a obtenção de uma visão clara.

Ferrari está fora da disputa por vitórias em corridas?

Ainda não! Apesar do resultado ruim em Melbourne, não há nada que sugira isso no momento. Certamente, o resultado do primeiro fim de semana na Austrália ficou aquém das expectativas iniciais da própria Ferrari, mas na sexta-feira o SF-25 mostrou-se promissor. Estava bem equilibrado, forte nas curvas lentas e permitiu que Leclerc pressionasse nas entradas de curva. A Ferrari não foi rápida o suficiente para lutar pela vitória, mas um lugar no pódio era possível.

Charles Leclerc, Ferrari

A verdadeira surpresa foi o retrocesso entre sexta-feira e sábado, quando a Ferrari não conseguiu manter seu ritmo. De repente, o carro começou a superaquecer e não conseguiu lidar com o aumento da aderência. A diferença que surgiu, tanto na classificação quanto na corrida, é preocupante.

Se a ambição do time é brigar na parte da frente do pelotão, a escuderia terá que entender rapidamente o que não funcionou na Austrália e se os problemas eram específicos de Melbourne ou do pacote.

Williams e Racing Bulls conseguirão manter o ritmo?

A Williams foi uma das surpresas do teste no Bahrein, recebendo elogios do chefe da McLaren, Andrea Stella, que chegou a sugerir que o pelotão da frente não era mais um clube fechado para McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes. O forte fim de semana de Alex Albon em Melbourne pode ser visto como uma confirmação de que o italiano não está muito longe da realidade em sua avaliação. O piloto da Williams superou as duas Ferraris e terminou em quinto lugar, confirmando o progresso que sua equipe fez durante o inverno.

A Racing Bulls deixou a Austrália de mãos vazias, mas isso não deve desviar a atenção do fato de que Yuki Tsunoda também estava no caminho certo para um grande resultado no domingo - e apenas a decisão da equipe de não mandar o piloto japonês aos boxes quando a chuva se intensificou lhe custou alguns bons pontos, já que ele estava à frente de Albon.

Se eles ainda podem desafiar as grandes equipes continua sendo um ponto de interrogação por enquanto - mas podemos obter algumas respostas em Xangai.

Alex Albon, Williams

Será que Lawson conseguirá se recuperar?

Juntamente com outros novatos, Melbourne proporcionou a Liam Lawson um início difícil na temporada de F1. O piloto da Red Bull admitiu que estava “muito lento” na sexta-feira e sofreu um problema com a unidade de potência no sábado, antes de ser eliminado no Q1. A corrida de domingo não foi muito melhor, pois ele ficou fora dos pontos e bateu quando a chuva começou a cair. O chefe da equipe, Christian Horner, não quis julgar seu novato de forma muito severa, dizendo que a Red Bull “assumiu o risco” ao colocar pneus slick no carro de Lawson.

Mas isso levanta a questão de saber se essa é mais uma prova de como é difícil dividir a garagem com Max Verstappen e de como o carro da Red Bull pode ser complicado para qualquer outro piloto. Lawson descartou essa ideia, dizendo que foi “estúpido” na classificação e que o fim de semana como um todo “foi péssimo”. A China oferece uma oportunidade de vingança rápida, mas é preciso levar em conta duas coisas: é outra pista em que Lawson nunca correu e a falta de treino pode ser um complicador. Talvez só precisemos ser um pouco mais pacientes...

O péssimo desempenho de Haas em Melbourne foi um fato isolado?

Se há uma equipe que tem todos os motivos para estar seriamente preocupada com sua situação depois de Melbourne é a Haas. O carro esteve lento durante todo o fim de semana, com o ritmo de uma volta sendo a maior dor de cabeça no momento. Sim, Oliver Bearman não facilitou as coisas para sua equipe com dois incidentes desnecessários na preparação para as sessões principais - mas Esteban Ocon também não conseguiu extrair todo o potencial de seu VF-25.

Portanto, se você quiser apostar em qual equipe terminará em último lugar no campeonato de construtores deste ano, seu melhor palpite é definitivamente a Haas. Ela pode melhorar na China?

