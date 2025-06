F1: Cinco pontos para ficar de olho no GP do Canadá

O GP do Canadá começa nesta sexta-feira (13), trazendo a McLaren como favorita à vitória em Montreal, mas não é de se ignorar Max Verstappen, nem os dois carros da Mercedes e Ferrari. Pensando nisso, o Motorsport.com destacou cinco pontos importantes para ficar de olho ao longo do fim de semana de Fórmula 1.

Como Verstappen lida com a ameaça de suspensão de uma corrida?

Falando de Verstappen, há mais do que apenas um ponto de interrogação antes do GP do Canadá. Normalmente, a única pergunta seria: a Red Bull pode fornecer a ele um carro bom o suficiente para desafiar a McLaren nessa pista? A resposta provável seria "não", já que a passagem pelo meio-fio desempenha um papel importante no magnífico Circuito Gilles Villeneuve, e esse não é um ponto forte do RB21 - embora as condições climáticas mistas ainda possam oferecer oportunidades.

Mas, com 11 pontos de penalização, surgem duas questões mais importantes: será que Verstappen conseguirá evitar uma suspensão de corrida e, em relação a isso, será que ele mudará sua abordagem para as corridas do Canadá e da Áustria?

Os dois primeiros pontos de punição em sua superlicença não expiram até 30 de junho, o que significa que Verstappen não pode se dar ao luxo de sofrer qualquer incidente nos próximos finais de semana de corrida.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Peter Fox / Getty Images

Qualquer pessoa que conheça um pouco o holandês sabe que ele não muda sua abordagem facilmente. É por um bom motivo, já que a mesma abordagem (às vezes agressiva) contribuiu para quatro títulos mundiais até o momento.

Ela faz parte de seu DNA como piloto de corrida e não mudará da noite para o dia. Mas isso faz com que as corridas em Montreal e Spielberg sejam um ato de equilíbrio interessante - ainda mais porque um único ponto de penalidade em Montreal significaria perder a corrida na casa da equipe no Red Bull Ring.

- Ronald Vording

Piastri versus Norris lutam em uma nova dimensão

A McLaren parecia ser a equipe a ser batida este ano desde o teste do Bahrein - mas foi preciso esperar até a pausa de agosto para que isso se materializasse em uma diferença de pontos adequada em relação aos adversários. Enquanto no campeonato de construtores o cenário estava mais ou menos claro depois de apenas algumas corridas, na corrida pelo título de pilotos Verstappen se tornou um fator a ser considerado.

Mas Barcelona foi uma grande mudança e, com o holandês agora a 49 pontos do primeiro lugar, parece cada vez mais provável que o título deste ano seja uma batalha direta entre Oscar Piastri e Lando Norris. E se nada de dramático acontecer nas próximas rodadas, em breve a diferença para Verstappen aumentará o suficiente para deixar tudo ainda mais claro.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: David Ramos / Getty Images

A dinâmica na batalha do campeonato mudará inevitavelmente - já que Piastri e Norris reconhecerão um ao outro como os principais rivais, o que inevitavelmente aumentará a pressão sobre a equipe. Dois pilotos do mesmo time lutando pelo prêmio principal é uma receita para a controvérsia.

Até agora, a McLaren tem lidado razoavelmente bem com a manutenção da satisfação de ambos os pilotos, mas a Hungria e Monza do ano passado mostram claramente que há motivos suficientes para alerta.

Ainda não vimos uma batalha direta entre Piastri e Norris por uma vitória na corrida. Será que o Canadá dará a primeira?

- Oleg Karpov

Hamilton, com dificuldades, volta a uma de suas pistas favoritas

Há exatamente 18 anos, em Montreal, Lewis Hamilton subiu no degrau mais alto do pódio da F1 pela primeira vez, marcando o início do que se tornaria uma carreira brilhante. Agora, quase duas décadas depois, o heptacampeão retorna a um de seus circuitos favoritos, mas está ciente de que a primeira metade da temporada não foi como o esperado.

O SF-25 ficou aquém das expectativas, e Hamilton ainda está no processo de se "reinventar" para extrair o máximo do ambiente da Ferrari. Está claro que a harmonia entre Hamilton e o SF-25 ainda não se concretizou. Como resultado, ele ainda está lutando para liberar de forma consistente todo o potencial do carro, especialmente na classificação.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

O traçado de Montreal, com menos curvas de alta velocidade - que têm sido o maior desafio para Hamilton este ano - pode ajudar a "mascarar" alguns desses problemas. No entanto, o circuito também apresenta várias zonas de frenagem, onde a confiança nos freios será crucial - uma área na qual ele ainda está trabalhando, principalmente em termos de consistência.

Embora a sinergia com o SF-25 ainda esteja se desenvolvendo, um desempenho sólido aqui poderia proporcionar um impulso de confiança muito necessário ou, ao contrário, sublinhar ainda mais o quanto a subida continua íngreme.

- Gianluca D'Alessandro

Colapinto precisa encontrar respostas - e rápido

Franco Colapinto certamente poderia se beneficiar de um fim de semana forte em Montreal. O piloto argentino chegou com grandes expectativas em Alpine, mas até agora os resultados não apareceram.

Começar com uma rodada tripla em alguns dos circuitos mais desafiadores da temporada sempre seria difícil para um piloto com apenas nove corridas de F1 no currículo, mas Colapinto ainda parecia perdido às vezes - especialmente nas sextas-feiras em Mônaco e na Espanha, quando ficou cerca de um segundo atrás de seu companheiro de equipe Pierre Gasly.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Se Colapinto conseguir se aproximar do francês durante o TL1 e o TL2 em Montreal, isso, por si só, já será uma vitória para o piloto de 22 anos, que claramente tem tido dificuldades para se sair bem até agora. Conseguir isso permitiria que ele aproveitasse o resto do fim de semana, pois ele já demonstrou sua capacidade de melhorar aos sábados.

Antes do GP do Canadá, com a Alpine em último lugar no campeonato de construtores, Flavio Briatore criticou o desempenho inconsistente do carro, mas disse que estava satisfeito com os dois pilotos. Colapinto deve usar esses comentários para aumentar sua confiança enquanto tenta superar suas dificuldades com o A525. Somente isso manterá o chefe feliz e silenciará os críticos.

- Federico Faturos

A Sauber conseguirá manter o ritmo de Barcelona?

A Sauber foi a surpresa do GP da Espanha, com Nico Hulkenberg no caminho certo para marcar pontos modestos por mérito, apenas para conseguir um surpreendente quinto lugar ao capitalizar um safety car tardio.

O companheiro de equipe Gabriel Bortoleto quase avançou para a Q3, ficando em 12º lugar no grid, fornecendo mais evidências de que o pacote de atualização abrangente da equipe para a Espanha está funcionando como pretendido.

Esses ajustes incluíram um assoalho redesenhado, uma mudança na tampa do motor e placas de extremidade da asa dianteira modificadas. Eles não necessariamente viraram o carro de cabeça para baixo, mas em um campo apertado, um ou dois décimos podem fazer toda a diferença.

Gabriel Bortoleto, Kick Sauber Foto de: Erik Junius

Graças à inesperada quantidade de pontos de Hulkenberg, a Sauber de repente se vê novamente no calor da batalha do meio do grid, depois de ter sido um pouco espectadora, subindo para o oitavo lugar em igualdade de pontos com a Aston Martin e a uma distância impressionante da Racing Bulls e da Haas.

A grande questão agora é se a equipe pode ou não confirmar isso no Canadá e mostrar que seu progresso é genuíno e não específico da pista. "Acho que Barcelona é definitivamente um circuito de alta velocidade, e aqui é uma história totalmente diferente. Muito mais de baixa velocidade, um circuito acidentado, com grandes lombadas, então pode ser bem diferente. Precisamos verificar, esperar e ver um pouco como as coisas funcionam aqui", disse Hulkenberg.

Falando após o resultado de Barcelona, o diretor da equipe Jonathan Wheatley estava otimista de que o progresso da equipe de Hinwil era genuíno.

"Se olharmos para Barcelona, desde que eu venho para cá, desde 1991, ela tem sido um verdadeiro teste de desempenho de um carro e, geralmente, um carro que tem um bom desempenho aqui, tem um bom desempenho em muitos outros circuitos. As ferramentas estão funcionando agora, a correlação é boa".

- Fil Cleeren

