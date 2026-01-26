Com os testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona já em andamento nesta segunda-feira (26), o esquema de segurança do circuito espanhol teria sido reforçado para, além de barrar a entrada de pessoas não autorizadas, impedir jornalistas, fotógrafos e curiosos de registrarem o que acontece na pista nos cinco dias de sessões privadas.

Segundo o portal britânico The Race, partes do circuito de Barcelona-Catalunha são possíveis de serem vistas fora do autódromo, seja nas vias ao redor ou em locais próximos, como uma trilha de caminhada que acaba em um morro próximo com visão ampla. No entanto, quando algumas pessoas estavam reunidas no topo de tal colina nesta segunda, um carro do autódromo chegou e um segurança os retirou.

Segundo o site, a justificativa apresentada pelos guardas foi a de que qualquer vista do circuito, mesmo em terreno público, pertence ao circuito.

A segurança também estaria sendo feita por meio de rondas, com carros de segurança do circuito percorrendo o perímetro da pista pouco antes do início dos testes, a presença de um guarda no topo da, agora infame, colina na primeira hora de sessão e até o fechamento das vias ao redor do autódromo.

Os testes privados de Barcelona ocorrem entre 26 e 30 de janeiro, com as equipes liberadas para utilizar três dias desses cinco totais.

