Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro
Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Circuito de Barcelona montou esquema de 'segurança máxima' para testes de pré-temporada, diz portal

Locais com possível visão da pista teriam sido barrados por funcionários do circuito espanhol; informação é do portal The Race

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Com os testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona já em andamento nesta segunda-feira (26), o esquema de segurança do circuito espanhol teria sido reforçado para, além de barrar a entrada de pessoas não autorizadas, impedir jornalistas, fotógrafos e curiosos de registrarem o que acontece na pista nos cinco dias de sessões privadas.

Leia também:

Segundo o portal britânico The Race, partes do circuito de Barcelona-Catalunha são possíveis de serem vistas fora do autódromo, seja nas vias ao redor ou em locais próximos, como uma trilha de caminhada que acaba em um morro próximo com visão ampla. No entanto, quando algumas pessoas estavam reunidas no topo de tal colina nesta segunda, um carro do autódromo chegou e um segurança os retirou.

Segundo o site, a justificativa apresentada pelos guardas foi a de que qualquer vista do circuito, mesmo em terreno público, pertence ao circuito.

A segurança também estaria sendo feita por meio de rondas, com carros de segurança do circuito percorrendo o perímetro da pista pouco antes do início dos testes, a presença de um guarda no topo da, agora infame, colina na primeira hora de sessão e até o fechamento das vias ao redor do autódromo.

Os testes privados de Barcelona ocorrem entre 26 e 30 de janeiro, com as equipes liberadas para utilizar três dias desses cinco totais.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Com pintura de testes, McLaren divulga primeiras imagens do carro de 2026
Próximo artigo F1: Com Bortoleto parado na pista, saiba como foram as primeiras horas do teste de Barcelona

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo renova com Team RC

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo renova com Team RC

F1: Audi confirma problema técnico com carro de Bortoleto no shakedown de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
F1: Audi confirma problema técnico com carro de Bortoleto no shakedown de Barcelona

Últimas notícias

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endu Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona