F1: 'Clã' Verstappen apoiou saída de Lambiase da Red Bull

Pai do tetracampeão contou que era uma "grande oportunidade" que o engenheiro não podia deixar passar

Livia Veiga
Livia Veiga
Gianpiero Lambiase continuará como engenheiro de pista de Max Verstappen em 2026

Desde sua estreia na Red Bull na Fórmula 1, Max Verstappen não trabalhou com nenhuma outra voz em seu rádio - apenas em etapas em que Gianpiero Lambiase não podia estar presente. A partir de 2028, a situação será diferente, já que o engenheiro foi confirmado na McLaren.

A notícia veio como uma surpresa, principalmente por conta da antecedência. No entanto, Jos Verstappen indicou que esse assunto já estava sendo discutido há algum tempo e o 'clã' do tetracampeão já sabia sobre a possibilidade de perder mais um nome importante.

Em entrevista ao RaceXpress, Jos contou que Lambiase já havia conversado com o time do tetracampeão e eles o apoiaram a aproveitar uma "grande oportunidade".

"Já sabíamos disso há algum tempo e também sabíamos quando iria acontecer", explicou.

"Temos mais um ano e meio ou dois anos para trabalhar com ele. É uma grande oportunidade para ele e nós entendemos isso. Também dissemos a ele: 'você tem que ir em frente e agarrar essa oportunidade com unhas e dentes'".

Na McLaren, Lambiase assume como Diretor de Corridas (Chief Racing Officer), dando apoio a Andrea Stella, que segue como chefe de equipe.

Apesar dos rumores de que o italiano poderia retornar à Ferrari, o Motorsport.com apurou que não há nenhum contato entre ambas as partes.

