F1: 'Clã' Verstappen apoiou saída de Lambiase da Red Bull
Pai do tetracampeão contou que era uma "grande oportunidade" que o engenheiro não podia deixar passar
Foto de: LAT Images
Desde sua estreia na Red Bull na Fórmula 1, Max Verstappen não trabalhou com nenhuma outra voz em seu rádio - apenas em etapas em que Gianpiero Lambiase não podia estar presente. A partir de 2028, a situação será diferente, já que o engenheiro foi confirmado na McLaren.
A notícia veio como uma surpresa, principalmente por conta da antecedência. No entanto, Jos Verstappen indicou que esse assunto já estava sendo discutido há algum tempo e o 'clã' do tetracampeão já sabia sobre a possibilidade de perder mais um nome importante.
Em entrevista ao RaceXpress, Jos contou que Lambiase já havia conversado com o time do tetracampeão e eles o apoiaram a aproveitar uma "grande oportunidade".
"Já sabíamos disso há algum tempo e também sabíamos quando iria acontecer", explicou.
"Temos mais um ano e meio ou dois anos para trabalhar com ele. É uma grande oportunidade para ele e nós entendemos isso. Também dissemos a ele: 'você tem que ir em frente e agarrar essa oportunidade com unhas e dentes'".
Na McLaren, Lambiase assume como Diretor de Corridas (Chief Racing Officer), dando apoio a Andrea Stella, que segue como chefe de equipe.
Apesar dos rumores de que o italiano poderia retornar à Ferrari, o Motorsport.com apurou que não há nenhum contato entre ambas as partes.
Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E
Últimas notícias
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos
