Já virou rotina na temporada de 2025 da F1: Oscar Piastri brilhou na Catalunha e venceu o GP da Espanha, a quinta vez no ano que o australiano termina na posição mais alta do grid. Lando Norris, seu companheiro de McLaren, foi o segundo e Charles Leclerc conseguiu mais um pódio aproveitando erros de Max Verstappen, que caminhava para ser o último do top 3. Gabriel Bortoleto foi o 12º com a Sauber.

O tetracampeão estava em terceiro até um safety car que juntou todo o pelotão e fez os pilotos irem mais ao pit stop, em uma estratégia de três paradas da Red Bull, ele já não tinha pneus macios ou médios restando e precisou calçar compostos duros, o que não só o fez perder posições como ainda levar uma punição em um incidente com Russell, caindo para décimo e fechando a zona de pontuação.

O britânico da Mercedes ficou com o quarto lugar, enquanto Nico Hulkenberg, companheiro do brasileiro na Sauber, concluiu em uma impressionante quinta posição, seu melhor resultado desde o GP da Itália de 2019. Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o sexto, Isack Hadjar, da Racing Bulls, o sétimo, Pierre Gasly, da Alpine, o oitavo e Fernando Alonso, da Aston Martin, o nono.

Bortoleto travou disputa acirrada com Lawson e Alonso pelos pontos nos momentos finais do GP da Espanha de F1. Foto de: Clive Rose / Getty Images

Bortoleto chegou a flertar com os pontos após o safety car causado por uma quebra de Andrea Kimi Antonelli, quando estava em 11º e Liam Lawson era o décimo, mas ele não conseguiu a ultrapassagem e acabou sendo superado pelo espanhol bicampeão. Apesar de não pontuar, foi seu melhor resultado em corridas no ano.

Além de Antonelli, Alexander Albon foi o outro a não completar a prova, enquanto Lance Stroll, com uma lesão no pulso, nem correu, fazendo com que a corrida tivesse 19 carros. A próxima etapa será o GP do Canadá, em 15 junho, daqui a duas semanas.

Confira a classificação final do GP da Espanha de F1 e o resultado de Bortoleto:

