F1 AO VIVO: Max pole, Hamilton 2º e Bortoleto brilhante em Sepang; programa debate classificação

Max Verstappen mostrou o porquê de ser um tetracampeão, dominou a classificação deste sábado (3) para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 e conquistou sua primeira pole position e da Red Bull no ano. De quebra, ele divide a primeira fila com seu eterno rival, Lewis Hamilton, da Ferrari. O Motorsport.com debate tudo sobre no Q4.

Carlos Costa tem a companhia de Livia Veiga nos comentários para analisar a performance do holandês e a sessão em Sepang, que teve ainda o líder do Mundial, Andrea Kimi Antonelli, herdando o terceiro posto de Isack Hadjar, punido em cinco posições e George Russell mal novamente. E o 10º lugar de Gabriel Bortoleto, que venceu outra vez Nico Hulkenberg, também é destaque. Assista ao vivo.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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