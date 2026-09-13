Antonelli tem 'sorte de campeão' no GP da Espanha de F1 e dispara na liderança: veja tabela
Piloto da Mercedes, primeiro colocado no campeonato por grande diferença de pontos, ganha em Madri por conta de baque da McLaren após safety car virtual
Se existe a sorte de campeão, ela desfilou no circuito de Madri neste domingo (13), quando Andrea Kimi Antonelli venceu o GP da Espanha de Fórmula 1. O líder do campeonato de pilotos aproveitou um erro, ou azar, da McLaren com Lando Norris no safety car virtual, assumiu a ponta quando todos pararam e triunfou para aumentar sua vantagem no primeiro lugar na tabela.
O italiano tem agora 292 pontos contra 211 de George Russell na segunda posição, uma diferença de 81. Na prova do fim de semana, ele marcou 15 a mais que seu companheiro de Mercedes. E apesar de não ter confirmado a vitória, o britânico da equipe laranja também se deu bem no fim e se aproximou de Lewis Hamilton pelo terceiro posto.
Norris não só marcou a pole position como manteve a ponta nas primeiras voltas do GP da Espanha, mas quando o carro de segurança virtual foi acionado após Lance Stroll parar na pista, acabou passando dos boxes e só fez a parada na hora que a bandeira vermelha foi acionada. Não fosse por isso, ele provavelmente ganharia.
Chegando em terceiro, porém, ele reduziu a desvantagem a Hamilton, que abandonou por problemas nos freios, para três pontos e agora tem 186 contra 191 do heptacampeão na luta pelo top 3. Outro que colou no grupo de cima foi Max Verstappen, que foi segundo, marcou seu quinto pódio em sete corridas, e chegou a 145, a 22 do quinto, Charles Leclerc.
Vitória em Madri faz com que vantagem de Antonelli na liderança do campeonato suba para 81 pontos.
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Nada mudou na tabela para o Brasil, já que Gabriel Bortoleto, em um GP da Espanha discreto, cruzou a linha de chegada em 13º e não marcou pontos. Diferentemente de seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, o décimo. Eles estão separados por três na tabela (10 para o brasileiro x 7 do alemão).
E no Mundial de Construtores, nenhuma troca de posição. A Mercedes segue dominante, agora com 503 pontos, seguida por Ferrari (358), McLaren (306) e Red Bull (230). A melhor entre as escuderias fora do pelotão principal ainda é a Racing Bulls, que tem 77.
Brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º com a Audi e não pontuou dessa vez.
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Confira a classificação de pilotos na F1 2026:
|Pos
|Piloto
|pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|292
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|211
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|M. VerstappenRed Bull Racing
|145
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|31
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|C. SainzWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas F1 Team
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PerezCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Confira a classificação de equipes na F1 2026:
|Pos
|equipe
|pontos
|1
|Mercedes
|503
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|358
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|306
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|230
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Racing Bulls
|77
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1 Team
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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