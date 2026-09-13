Se existe a sorte de campeão, ela desfilou no circuito de Madri neste domingo (13), quando Andrea Kimi Antonelli venceu o GP da Espanha de Fórmula 1. O líder do campeonato de pilotos aproveitou um erro, ou azar, da McLaren com Lando Norris no safety car virtual, assumiu a ponta quando todos pararam e triunfou para aumentar sua vantagem no primeiro lugar na tabela.

O italiano tem agora 292 pontos contra 211 de George Russell na segunda posição, uma diferença de 81. Na prova do fim de semana, ele marcou 15 a mais que seu companheiro de Mercedes. E apesar de não ter confirmado a vitória, o britânico da equipe laranja também se deu bem no fim e se aproximou de Lewis Hamilton pelo terceiro posto.

Norris não só marcou a pole position como manteve a ponta nas primeiras voltas do GP da Espanha, mas quando o carro de segurança virtual foi acionado após Lance Stroll parar na pista, acabou passando dos boxes e só fez a parada na hora que a bandeira vermelha foi acionada. Não fosse por isso, ele provavelmente ganharia.

Chegando em terceiro, porém, ele reduziu a desvantagem a Hamilton, que abandonou por problemas nos freios, para três pontos e agora tem 186 contra 191 do heptacampeão na luta pelo top 3. Outro que colou no grupo de cima foi Max Verstappen, que foi segundo, marcou seu quinto pódio em sete corridas, e chegou a 145, a 22 do quinto, Charles Leclerc.

Vitória em Madri faz com que vantagem de Antonelli na liderança do campeonato suba para 81 pontos. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nada mudou na tabela para o Brasil, já que Gabriel Bortoleto, em um GP da Espanha discreto, cruzou a linha de chegada em 13º e não marcou pontos. Diferentemente de seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, o décimo. Eles estão separados por três na tabela (10 para o brasileiro x 7 do alemão).

E no Mundial de Construtores, nenhuma troca de posição. A Mercedes segue dominante, agora com 503 pontos, seguida por Ferrari (358), McLaren (306) e Red Bull (230). A melhor entre as escuderias fora do pelotão principal ainda é a Racing Bulls, que tem 77.

Brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º com a Audi e não pontuou dessa vez. Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Confira a classificação de pilotos na F1 2026:

Confira a classificação de equipes na F1 2026:

Pos equipe pontos 1 Mercedes 503 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 - - - - - - - - - 2 Ferrari 358 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 - - - - - - - - - 3 McLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - - - - - - - - - 4 Red Bull Racing 230 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 - - - - - - - - - 5 Racing Bulls 77 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 - - - - - - - - - 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Audi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - - - - - - - - 9 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 11 Cadillac F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!