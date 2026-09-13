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Antonelli tem 'sorte de campeão' no GP da Espanha de F1 e dispara na liderança: veja tabela

Piloto da Mercedes, primeiro colocado no campeonato por grande diferença de pontos, ganha em Madri por conta de baque da McLaren após safety car virtual

Fabio Tarnapolsky
Editado:

Se existe a sorte de campeão, ela desfilou no circuito de Madri neste domingo (13), quando Andrea Kimi Antonelli venceu o GP da Espanha de Fórmula 1. O líder do campeonato de pilotos aproveitou um erro, ou azar, da McLaren com Lando Norris no safety car virtual, assumiu a ponta quando todos pararam e triunfou para aumentar sua vantagem no primeiro lugar na tabela.

O italiano tem agora 292 pontos contra 211 de George Russell na segunda posição, uma diferença de 81. Na prova do fim de semana, ele marcou 15 a mais que seu companheiro de Mercedes. E apesar de não ter confirmado a vitória, o britânico da equipe laranja também se deu bem no fim e se aproximou de Lewis Hamilton pelo terceiro posto.

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Norris não só marcou a pole position como manteve a ponta nas primeiras voltas do GP da Espanha, mas quando o carro de segurança virtual foi acionado após Lance Stroll parar na pista, acabou passando dos boxes e só fez a parada na hora que a bandeira vermelha foi acionada. Não fosse por isso, ele provavelmente ganharia.

Chegando em terceiro, porém, ele reduziu a desvantagem a Hamilton, que abandonou por problemas nos freios, para três pontos e agora tem 186 contra 191 do heptacampeão na luta pelo top 3. Outro que colou no grupo de cima foi Max Verstappen, que foi segundo, marcou seu quinto pódio em sete corridas, e chegou a 145, a 22 do quinto, Charles Leclerc.

Vitória em Madri faz com que vantagem de Antonelli na liderança do campeonato suba para 81 pontos.

Vitória em Madri faz com que vantagem de Antonelli na liderança do campeonato suba para 81 pontos.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nada mudou na tabela para o Brasil, já que Gabriel Bortoleto, em um GP da Espanha discreto, cruzou a linha de chegada em 13º e não marcou pontos. Diferentemente de seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, o décimo. Eles estão separados por três na tabela (10 para o brasileiro x 7 do alemão).

E no Mundial de Construtores, nenhuma troca de posição. A Mercedes segue dominante, agora com 503 pontos, seguida por Ferrari (358), McLaren (306) e Red Bull (230). A melhor entre as escuderias fora do pelotão principal ainda é a Racing Bulls, que tem 77.

Brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º com a Audi e não pontuou dessa vez.

Brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º com a Audi e não pontuou dessa vez.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Confira a classificação de pilotos na F1 2026:

Pos Piloto pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 292 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 - - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 211 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 - - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - - - - - - - - - -
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - - - - - - - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 167 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 - - - - - - - - -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 145 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 - - - - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - - - - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - - - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 31 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - - - - - - - -
16 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas F1 Team 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PerezCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Confira a classificação de equipes na F1 2026:

Pos equipe pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 503 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 358 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 230 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 - - - - - - - - -
5 ItalyRacing Bulls 77 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 - - - - - - - - -
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - - - - - - - -
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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