F1: Russell reduz vantagem de Antonelli após GP do Azerbaijão, mas 'abismo' segue; veja tabela
Britânico da Mercedes saiu com a vitória em Baku após disputa apertada com Verstappen nas voltas finais e ganhou fôlego na briga pelo título
Não foi de Andrea Kimi Antonelli a vitória no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26), mas mesmo com seu rival direto na briga pelo título, George Russell, triunfando em Baku, ele segue muito confortável na liderança do Mundial de Pilotos. A distância entre os dois é, agora, de 66 pontos, com oito corridas restando para o fim.
O britânico marcou um 'grand slam' no final de semana e só foi ameaçado nas últimas voltas por Max Verstappen após a entrada de dois carros de segurança. Mesmo assim, saiu do circuito com 25 pontos na bagagem e subiu para 236 na tabela. Seu companheiro de Mercedes fez bom 'controle de danos' ao chegar em quinto, mesmo largando de 16º, e anotou 10, totalizando 236.
Foi um péssimo GP para a McLaren, que viu seus dois pilotos saírem zerados e ambos nos momentos finais da prova. Primeiro, Lando Norris foi pego em acidente causado por Franco Colapinto e precisou abandonar e, depois, Oscar Piastri, que tinha tudo para confirmar um pódio, errou quando defendia-se de Isack Hadjar, escapou na Curva 1 e fechou apenas em 14º.
Desse modo, o britânico viu Charles Leclerc (4º) e Verstappen (2º) se aproximarem dele no Mundial (186 x 179 e 163). E o mesmo vale para o australiano, sétimo na tabela, que tem agora o francês da Red Bull a 34 pontos dele depois de perder a briga direta pelo pódio.
Antonelli terminou em quinto, quatro posições atrás de Russell, mas segue na liderança do Mundial de Pilotos da F1 com larga vantagem.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
O brasileiro Gabriel Bortoleto foi discreto em Baku e fechou em 13º, sem pontos, mas segue à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que passou muito perto de terminar no top 10, até ser ultrapassado por Carlos Sainz, da Williams, nos momentos finais do GP do Azerbaijão. Nenhum dos dois pontuou e a diferença entre ambos segue a mesma (10 x 7).
Confira a classificação de pilotos após o GP do Azerbaijão de F1:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|302
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|236
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|199
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|179
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|M. VerstappenRed Bull Racing
|163
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|86
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|59
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRB
|37
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|20
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PerezCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Classificação de equipes da Fórmula 1
A Mercedes, mais uma vez, foi a que mais pontuou e estendeu sua liderança no campeonato de equipes, agora com 538 pontos contra 378 da Ferrari. Não houve nenhuma troca de posições e a classificação segue a mesma. A única que não pontuou até o momento é a Cadillac.
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Mercedes
|538
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|378
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|306
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|263
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|RB
|83
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1 Team
|27
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Williams
|12
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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