F1: Russell reduz vantagem de Antonelli após GP do Azerbaijão, mas 'abismo' segue; veja tabela

Não foi de Andrea Kimi Antonelli a vitória no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26), mas mesmo com seu rival direto na briga pelo título, George Russell, triunfando em Baku, ele segue muito confortável na liderança do Mundial de Pilotos. A distância entre os dois é, agora, de 66 pontos, com oito corridas restando para o fim.

O britânico marcou um 'grand slam' no final de semana e só foi ameaçado nas últimas voltas por Max Verstappen após a entrada de dois carros de segurança. Mesmo assim, saiu do circuito com 25 pontos na bagagem e subiu para 236 na tabela. Seu companheiro de Mercedes fez bom 'controle de danos' ao chegar em quinto, mesmo largando de 16º, e anotou 10, totalizando 236.

Foi um péssimo GP para a McLaren, que viu seus dois pilotos saírem zerados e ambos nos momentos finais da prova. Primeiro, Lando Norris foi pego em acidente causado por Franco Colapinto e precisou abandonar e, depois, Oscar Piastri, que tinha tudo para confirmar um pódio, errou quando defendia-se de Isack Hadjar, escapou na Curva 1 e fechou apenas em 14º.

Desse modo, o britânico viu Charles Leclerc (4º) e Verstappen (2º) se aproximarem dele no Mundial (186 x 179 e 163). E o mesmo vale para o australiano, sétimo na tabela, que tem agora o francês da Red Bull a 34 pontos dele depois de perder a briga direta pelo pódio.

Antonelli terminou em quinto, quatro posições atrás de Russell, mas segue na liderança do Mundial de Pilotos da F1 com larga vantagem. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi discreto em Baku e fechou em 13º, sem pontos, mas segue à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que passou muito perto de terminar no top 10, até ser ultrapassado por Carlos Sainz, da Williams, nos momentos finais do GP do Azerbaijão. Nenhum dos dois pontuou e a diferença entre ambos segue a mesma (10 x 7).

Confira a classificação de pilotos após o GP do Azerbaijão de F1:

Classificação de equipes da Fórmula 1

A Mercedes, mais uma vez, foi a que mais pontuou e estendeu sua liderança no campeonato de equipes, agora com 538 pontos contra 378 da Ferrari. Não houve nenhuma troca de posições e a classificação segue a mesma. A única que não pontuou até o momento é a Cadillac.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 538 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 - - - - - - - - 2 Ferrari 378 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 - - - - - - - - 3 McLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - - - - - - - - - 4 Red Bull Racing 263 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 - - - - - - - - 5 RB 83 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 - - - - - - - - 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 8 Audi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - - - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 11 Cadillac-Ferrari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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