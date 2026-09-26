Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Por 'strike' no GP do Azerbaijão, Colapinto recebe punição para Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Por 'strike' no GP do Azerbaijão, Colapinto recebe punição para Sepang

F1: Verstappen explica por que diferença de um décimo para Russell em Baku é 'enganosa'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Verstappen explica por que diferença de um décimo para Russell em Baku é 'enganosa'

F2: Após vitória em Baku, Câmara celebra liderança do campeonato

F2
F2
Baku
F2: Após vitória em Baku, Câmara celebra liderança do campeonato

F1 - Briatore detona batida de Colapinto em Baku e dispara: 'Ver que rumo tomar'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Briatore detona batida de Colapinto em Baku e dispara: 'Ver que rumo tomar'

F1: Mekies revela por que Verstappen não trocou de posição com Hadjar em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Mekies revela por que Verstappen não trocou de posição com Hadjar em Baku

F1: Bortoleto é punido no Azerbaijão e perde posições; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Bortoleto é punido no Azerbaijão e perde posições; saiba mais

F1: "Estava pilotando como minha avó", diz Antonelli sobre Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: "Estava pilotando como minha avó", diz Antonelli sobre Baku

Stock Light: Trombini/Muggiati vencem em Brasília e Koenigkan conquista título

Stock Light
Stock Light
Stock Light: Trombini/Muggiati vencem em Brasília e Koenigkan conquista título
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

F1: Russell reduz vantagem de Antonelli após GP do Azerbaijão, mas 'abismo' segue; veja tabela

Britânico da Mercedes saiu com a vitória em Baku após disputa apertada com Verstappen nas voltas finais e ganhou fôlego na briga pelo título

Fabio Tarnapolsky
Editado:

Não foi de Andrea Kimi Antonelli a vitória no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26), mas mesmo com seu rival direto na briga pelo título, George Russell, triunfando em Baku, ele segue muito confortável na liderança do Mundial de Pilotos. A distância entre os dois é, agora, de 66 pontos, com oito corridas restando para o fim. 

O britânico marcou um 'grand slam' no final de semana e só foi ameaçado nas últimas voltas por Max Verstappen após a entrada de dois carros de segurança. Mesmo assim, saiu do circuito com 25 pontos na bagagem e subiu para 236 na tabela. Seu companheiro de Mercedes fez bom 'controle de danos' ao chegar em quinto, mesmo largando de 16º, e anotou 10, totalizando 236.

Leia também:

Foi um péssimo GP para a McLaren, que viu seus dois pilotos saírem zerados e ambos nos momentos finais da prova. Primeiro, Lando Norris foi pego em acidente causado por Franco Colapinto e precisou abandonar e, depois, Oscar Piastri, que tinha tudo para confirmar um pódio, errou quando defendia-se de Isack Hadjar, escapou na Curva 1 e fechou apenas em 14º.

Desse modo, o britânico viu Charles Leclerc (4º) e Verstappen (2º) se aproximarem dele no Mundial (186 x 179 e 163). E o mesmo vale para o australiano, sétimo na tabela, que tem agora o francês da Red Bull a 34 pontos dele depois de perder a briga direta pelo pódio.

Antonelli terminou em quinto, quatro posições atrás de Russell, mas segue na liderança do Mundial de Pilotos da F1 com larga vantagem.

Antonelli terminou em quinto, quatro posições atrás de Russell, mas segue na liderança do Mundial de Pilotos da F1 com larga vantagem.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi discreto em Baku e fechou em 13º, sem pontos, mas segue à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que passou muito perto de terminar no top 10, até ser ultrapassado por Carlos Sainz, da Williams, nos momentos finais do GP do Azerbaijão. Nenhum dos dois pontuou e a diferença entre ambos segue a mesma (10 x 7).

Confira a classificação de pilotos após o GP do Azerbaijão de F1:

Posição Piloto Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 302 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 199 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 - - - - - - - -
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - - - - - - - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 179 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 - - - - - - - -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 163 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 - - - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 86 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 - - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 59 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - - - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRB 37 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - -
17 SpainC. Sainz Jr.Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
18 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRB 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Classificação de equipes da Fórmula 1

A Mercedes, mais uma vez, foi a que mais pontuou e estendeu sua liderança no campeonato de equipes, agora com 538 pontos contra 378 da Ferrari. Não houve nenhuma troca de posições e a classificação segue a mesma. A única que não pontuou até o momento é a Cadillac.

Posição Equipes Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 538 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 378 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 263 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 - - - - - - - -
5 ItalyRB 83 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 - - - - - - - -
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 Team 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - - - - - - - -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - - - - - - - -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 AO VIVO: Russell segura Max, vence em Baku e respira; programa debate GP do Azerbaijão
Próximo artigo Norris pede suspensão de Colapinto após batida no Azerbaijão: "Não merece estar na F1"

Principais comentários
Mais de
Fabio Tarnapolsky

F1: 'Talvez tenham outros motivos'; Bortoleto critica tática da Audi em Baku após derrota para Nico

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: 'Talvez tenham outros motivos'; Bortoleto critica tática da Audi em Baku após derrota para Nico

F1: Bortoleto explica stint gigantesco no GP da Espanha e exalta circuito de Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Bortoleto explica stint gigantesco no GP da Espanha e exalta circuito de Madri

Antonelli tem 'sorte de campeão' no GP da Espanha de F1 e dispara na liderança: veja tabela

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
Antonelli tem 'sorte de campeão' no GP da Espanha de F1 e dispara na liderança: veja tabela
Mais de
George Russell

F1: Verstappen explica por que diferença de um décimo para Russell em Baku é 'enganosa'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Verstappen explica por que diferença de um décimo para Russell em Baku é 'enganosa'

ANÁLISE F1: Por que vantagem da Mercedes nos treinos em Baku pode não refletir a realidade

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
ANÁLISE F1: Por que vantagem da Mercedes nos treinos em Baku pode não refletir a realidade

F1: Mercedes muda planos e Russell não deve ser punido no Azerbaijão; Leclerc pode ser penalizado em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Mercedes muda planos e Russell não deve ser punido no Azerbaijão; Leclerc pode ser penalizado em Baku

Últimas notícias

F1: Por 'strike' no GP do Azerbaijão, Colapinto recebe punição para Sepang

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Por 'strike' no GP do Azerbaijão, Colapinto recebe punição para Sepang

F1: Verstappen explica por que diferença de um décimo para Russell em Baku é 'enganosa'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Verstappen explica por que diferença de um décimo para Russell em Baku é 'enganosa'

F2: Após vitória em Baku, Câmara celebra liderança do campeonato

F2
F2 F2
Baku
F2: Após vitória em Baku, Câmara celebra liderança do campeonato

F1 - Briatore detona batida de Colapinto em Baku e dispara: 'Ver que rumo tomar'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Briatore detona batida de Colapinto em Baku e dispara: 'Ver que rumo tomar'