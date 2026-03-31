F1: Classificação pode mudar com modo reta “ilimitado”; entenda
Paddock da F1 estaria interessado em maneiras de deixar os treinos classificatórios interessantes ao público novamente
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
O GP do Japão, em especial a grave batida de Oliver Bearman durante a corrida, causou a aceleração das mudanças dos regulamentos de 2026 da Fórmula 1. Além do tema de segurança, outro 'fronte' de discussões está aberto: o das classificações.
Segundo o portal britânico The Race, para o paddock da F1, a desaceleração repentina e as diferenças de velocidade entre os carros, além de levantarem preocupações em relação às medidas de segurança, também geram uma imagem negativa da categoria.
Uma das sugestões de vozes ligadas à F1 é diminuir o nível de liberação de energia dos carros de 350 kW para 200 kW, o que poderia melhorar a situação, já que a força seria distribuída por um período mais longo das retas.
Outra ideia levantada pelo paddock é aumentar a captação de energia do superclipping, de 200 kW pra 350 kW. No entanto, o portal britânico apontou que essas alterações causariam pouco impacto.
Mais uma sugestão, que já está sendo testada, é a diminuição da captação de energia, que atualmente é de 9 MJ. Enquanto no Japão o 'harvesting' foi de 8 MJ nos qualis, a proposta é para cair para 6 MJ, o que diminuiria a necessidade de lift-and-coast, mas evidenciaria outra questão: a queda de velocidade nas retas poderia aumentar os tempos de volta para até dois segundos.
Para essa questão, o The Race apontou que uma das propostas é alterar o fluxo de combustível permitido durante os qualis. No entanto, outras vozes apontam que a mudança poderia causar problemas de confiabilidade nos motores, já que as peças internas foram projetadas para as medidas atuais.
Outra solução é liberar o uso da aerodinâmica ativa para além das zonas de ativação predefinidas durante as classificações, em especial o modo reta, em que as asas se abrem para menor arrasto, sacrificando o downforce.
Segundo o portal britânico, estudos sobre tal liberação de mais trechos das pistas, como a própria curva de alta velocidade 130R de Suzuka, e até o uso 'ilimitado' do modo reta durante as classificações, estão sendo realizados.
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