Após o GP da Bélgica, ficou claro que Max Verstappen estará entre os três primeiros no campeonato de Fórmula 1, que vai para a pausa de verão depois da Hungria. O holandês terminou o fim de semana em Spa-Francorchamps com 185 pontos, enquanto o quarto colocado, George Russell, tem 157, depois de um fim de semana ruim com a Mercedes. Com 25 pontos restantes, Verstappen manterá o terceiro lugar, independentemente do resultado do próximo fim de semana no circuito húngaro.

Isso está intimamente ligado à cláusula de desempenho muito discutida no contrato de Verstappen com a Red Bull, que vai até o final de 2028. O Motorsport.com já descobriu no ano passado o que essa cláusula implica: se Verstappen estiver fora dos três primeiros colocados no campeonato nas férias de verão ele poderá, teoricamente, sair. No entanto, com o resultado do fim de semana em Spa, isso não é um problema, portanto a cláusula de desempenho para a temporada de 2026 não entrará em vigor, pelo menos por enquanto.

Em teoria, isso não significa que um piloto também deva permanecer com certeza, já que contratos podem ser rescindidos. No entanto, de acordo com informações do De Telegraaf, essa possibilidade não está sendo considerada, já que Verstappen não planeja deixar a Red Bull, independentemente da situação da cláusula de saída.

Isso se encaixa nos sinais recentes do paddock, com o próprio Verstappen dando a entender que ainda se sente em casa na Red Bull - apesar dos resultados deste ano e de a sensação no RB21 não serem tão agradáveis. Esse último aspecto também não foi remediado com o pacote de atualizações para o GP da Bélgica. Verstappen deixou claro no sábado que é um passo à frente em termos de desempenho, mas que alguns problemas de equilíbrio ainda não foram eliminados.

Mais opções para o mercado de pilotos de 2027?

Para o próximo ano, quando um regulamento técnico completamente novo estará em vigor, muito depende do projeto de motor da Red Bull Powertrains-Ford. No entanto, uma mudança também traz riscos: Verstappen não tem garantia de sucesso em lugar algum e o ambiente na Red Bull é amplamente voltado para ele.

Além da lealdade, permanecer por mais um ano lhe daria a oportunidade de observar como se desenha a hierarquia entre as equipes sob o novo regulamento. Como a cláusula de desempenho ainda estará em vigor na próxima temporada, a porta segue aberta para uma possível mudança no futuro, caso a Red Bull realmente não corresponda. O mercado de pilotos deve estar ainda mais movimentado rumo à temporada de 2027, com oportunidades teóricas na Mercedes, Aston Martin e até mesmo, potencialmente, na Ferrari.

Verstappen também revelou no fim de semana que está feliz com o novo chefe de equipe, Laurent Mekies, que substituiu Christian Horner. "Eu me dou bem com ele, então isso já é um bônus. Espero que possamos continuar intensificando nosso relacionamento nas próximas semanas e meses." Por sua vez, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, deu a entender que sua "prioridade absoluta" é com os pilotos atuais e que seria "90-95%" certo continuar com a formação deste ano pelo menos até 2026.

