F1: Clientes da Ferrari podem 'ignorar' motor atualizado após o ADUO
Pensando estrategicamente, Haas e Cadillac podem adiar a 'estreia' da nova unidade de potência produzida em Maranello
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A Ferrari já recebeu a notificação de que se encaixa nas exigências do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualizações) e graças ao trabalho prévio, já pode estar com um novo motor pronto para estrear no GP da Áustria neste fim de semana de Fórmula 1.
Como o Motorsport.com apurou, a Ferrari já tem o novo projeto para ser usado - inclusive com um novo chassi repensado. O novo motor daria um aumento de quatro a cinco cavalos de potência e, em conjunto com o combustível da Shell, o benefício pode ser até maior.
Essa nova configuração é o equivalente a 1/10 segundo por volta em um circuito como o de Spielberg. Pode parecer pouco na teoria, visto que as outras montadoras - Mercedes, Audi e Honda - também poderão atualizar suas unidades de potência, mas o objetivo, nesse momento, não é superar os rivais e sim se aproximar ao máximo da Mercedes.
Mas e como ficam as clientes?
O regulamento prevê que a Ferrari precisa entregar o novo motor às clientes clientes - Haas e Cadillac - com todas as informações e especificações necessárias para o bom funcionamento em pista. No entanto, as equipes não são obrigadas a adotar a nova unidade de potência ao mesmo tempo.
Isso se dá porque o teto de gastos é extremamente limitado e um novo motor no meio do campeonato pode custar milhares de dólares que uma escuderia não tem o 'luxo' de gastar fazendo atualizações no chassi para comportar a nova peça.
Fazer essas grandes mudanças pode ser adiado para seguir o planejamento inicial da equipe, já que no início da temporada já são definidas as corridas em que os engenheiros devem entregar atualizações para a dupla de pilotos.
Caso a Haas e a Cadillac optem por não usarem o novo motor já na Áustria, elas devem pedir uma autorização à FIA para fazê-lo e adiar temporariamente essa 'estreia'.
Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA
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