Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

Stock Car
Stock Car
Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

Indy
Indy
St. Petersburg
Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein
Fórmula 1

F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

McLaren, Williams e Alpine utilizarão unidade de potência atualizada que foi testada pelo time de Brackley na pré-temporada

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A duas semanas da estreia da temporada 2026 da Fórmula 1, na Austrália, as equipes que usam unidade de potência da Mercedes HPP receberão um 'presente'. 

Leia também:

De acordo com o site inglês The Race, a equipe de Brackley utilizou, durante a pré-temporada, uma versão atualizada do motor, com um maior desempenho, enquanto as clientes - McLaren, Williams e Alpine - correram com a versão 'base' que, comprovadamente, não daria 'prejuízo'. 

Vale destacar que os times precisam homologar os motores que serão utilizados em 2026 no dia 1º de março - sete dias antes da primeira corrida oficial, em Melbourne. Além disso, de acordo com o regulamento, as fornecedoras precisam disponibilizar as mesmas especificações para as clientes. 

O Artigo 1.4 do anexo 4 diz:

Cada Fabricante de Unidade de Potência (PU) deve enviar um único dossiê de homologação que se aplique a todas as equipes de F1 que pretende fornecer. Apenas a especificação do combustível, a especificação do óleo do motor e peças que tenham passado por uma modificação incidental mínima, de acordo com as disposições do parágrafo 3.5 abaixo, podem diferir entre as equipes de F1. Nesse caso, elas devem ser declaradas separadamente nas seções dedicadas do dossiê de homologação.

Todas as Unidades de Potência fornecidas por um mesmo Fabricante de PU também devem ser operadas da mesma forma; portanto, devem:

a. Ser idênticas de acordo com o dossiê para cada equipe de F1.

b. Utilizar software idêntico para o controle da PU e ser capazes de operar exatamente da mesma maneira.

c. Utilizar especificações idênticas de óleo do motor e combustível, bem como as calibrações de software associadas, a menos que uma equipe cliente prefira um fornecedor alternativo.

Por isso, as três equipes de motores Mercedes utilizarão na estreia da temporada a versão mais potente e atualizada da unidade de potência. 

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

ANÁLISE F1: Por que suspensão push-rod é 'tendência' nos carros de 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Por que suspensão push-rod é 'tendência' nos carros de 2026?

Últimas notícias

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

Stock Car
STCK Stock Car
Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda