A duas semanas da estreia da temporada 2026 da Fórmula 1, na Austrália, as equipes que usam unidade de potência da Mercedes HPP receberão um 'presente'.

De acordo com o site inglês The Race, a equipe de Brackley utilizou, durante a pré-temporada, uma versão atualizada do motor, com um maior desempenho, enquanto as clientes - McLaren, Williams e Alpine - correram com a versão 'base' que, comprovadamente, não daria 'prejuízo'.

Vale destacar que os times precisam homologar os motores que serão utilizados em 2026 no dia 1º de março - sete dias antes da primeira corrida oficial, em Melbourne. Além disso, de acordo com o regulamento, as fornecedoras precisam disponibilizar as mesmas especificações para as clientes.

O Artigo 1.4 do anexo 4 diz:

Cada Fabricante de Unidade de Potência (PU) deve enviar um único dossiê de homologação que se aplique a todas as equipes de F1 que pretende fornecer. Apenas a especificação do combustível, a especificação do óleo do motor e peças que tenham passado por uma modificação incidental mínima, de acordo com as disposições do parágrafo 3.5 abaixo, podem diferir entre as equipes de F1. Nesse caso, elas devem ser declaradas separadamente nas seções dedicadas do dossiê de homologação.

Todas as Unidades de Potência fornecidas por um mesmo Fabricante de PU também devem ser operadas da mesma forma; portanto, devem:

a. Ser idênticas de acordo com o dossiê para cada equipe de F1.

b. Utilizar software idêntico para o controle da PU e ser capazes de operar exatamente da mesma maneira.

c. Utilizar especificações idênticas de óleo do motor e combustível, bem como as calibrações de software associadas, a menos que uma equipe cliente prefira um fornecedor alternativo.

Por isso, as três equipes de motores Mercedes utilizarão na estreia da temporada a versão mais potente e atualizada da unidade de potência.

