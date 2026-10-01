Franco Colapinto falou com jornalistas nesta quinta-feira em Sepang sobre a confusão causada com o acidente em Baku, negando que houve repercussões internas, enquanto revelou surpresa com Lando Norris sobre a declaração forte do atual campeão de Fórmula 1 de que deveria ser suspenso.

Ainda no calor do momento, irritado com o abandono no GP do Azerbaijão, Norris detonou a atitude de Colapinto, afirmando que a FIA deveria suspender o argentino pelo incidente. A declaração gerou uma onda de ódio contra o atual campeão e contra o próprio argentino nas redes sociais, levando o britânico a publicar um pedido de desculpas na segunda-feira.

No dia de mídia pré-GP do Bahrein na Malásia, Colapinto falou com jornalistas pela primeira vez sobre o caso.

"Acho que foi dito no calor do momento, Claro, ele sabe o que os comentários geram, porque ele já sofreu com isso. Provavelmente, ele era o piloto que mais falava sobre ódio há alguns anos, há algumas temporadas. Então fiquei surpreso. Mas, claro, ele pediu desculpas.

"Infelizmente, ele também recebeu muito ódio por isso. É uma situação complicada com o mundo externo. É por isso que precisamos ter cuidado com as coisas que dizemos. Entendo que no calor do momento dizemos coisas assim".

Colapinto confirmou que teve a chance de conversar com Norris e que tudo está bem entre os dois agora.

Uma outra repercussão do incidente de Baku veio a partir do chefe da Alpine, Flavio Briatore, que chegou a afirmar que analisaria uma possível punição interna a Colapinto, pelo fato do incidente ter causado o abandono dos dois pilotos da equipe. Mas o argentino disse que tudo está bem agora.

"Há momentos em que todos na equipe estão irritados e é difícil seguir em frente, mas sempre conseguimos encontrar uma forma, e Flavio é um ótimo líder, possivelmente um dos melhores que já tive no esporte. Sempre confiei nele".

"Claro, não é a melhor coisa quando você está errado na situação, quando você comete um erro, mas é ótimo tê-lo e aprender com isso. É uma situação difícil para a equipe. Assim que houve o contato, eu voltei para a garagem e assumi total responsabilidade. Foi um erro com grandes consequências".

"Mas conversamos bastante e aprendemos como seguir em frente e como melhorarmos para o futuro. Sou grato por fazer parte desta equipe, tendo o apoio de todos, de Flavio, desde o começo, de Pierre como meu companheiro. Temos uma boa relação um com o outro. Tudo está bem".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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