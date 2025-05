Franco Colapinto teve um bom começo na estreia como piloto oficial da Alpine na sexta-feira, no circuito de Ímola, sétima etapa da temporada 2025 da Fórmula 1.

O piloto argentino ficou em 17º lugar no primeiro treino livre, com um melhor tempo pessoal de 1m27s373, que o deixou a oito décimos do topo da tabela de tempos, enquanto no segundo treino ele melhorou para 1m16s044, terminando em 13º no dia, a 0s751 do primeiro lugar, antes de completar uma corrida simulada durante a segunda parte do FP2.

"Estou começando em um bom lugar. Ainda há muito trabalho a ser feito com a configuração do carro, com as ferramentas também, com os ajustes. Mas estou começando a me sentir um pouco mais confortável no carro", disse Colapinto sobre a sexta-feira do GP de Emilia Romagna.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ainda há muitas coisas para aprender e se acostumar, mas estamos avançando lentamente. E acho que no final eu estava começando a ser um pouco mais competitivo. Então está parecendo bom. Acho que o carro parece bastante forte, especialmente com Pierre (Gasly). Estou confiante de que podemos ter um bom fim de semana para nós dois."

Quanto à sessão de classificação do sábado, que será fundamental para a corrida devido às oportunidades limitadas de ultrapassagem no circuito de Ímola, Colapinto indicou que o gerenciamento do tráfego será um ponto a ser observado.

"O Q1 será complicada com o tráfego. Teremos que estar atentos desde o início. São apenas duas largadas, duas voltas (cronometradas) e você precisa acertar as duas, caso aconteça alguma coisa na segunda. É importante tentar estar em tudo."

"Temos que verificar todos os dados hoje no final da noite. E tenho certeza de que chegaremos com boas respostas e um pouco mais fortes amanhã, com um bom aprendizado de hoje", finalizou.

