O fim de semana do GP de São Paulo de 2024 de Fórmula 1 continua caótico em Interlagos, com o argentino Franco Colapinto, da Williams, estampando o muro do Autódromo José Carlos Pace na subida da reta principal e causando a interrupção da corrida do Brasil na volta 33 de um total de 69. Veja:

Correndo em 16º, Colapinto bateu ao entrar na reta principal na volta 32, já que o grid estava sob condições de safety car devido à chuva que havia prejudicado a corrida, que estava se tornando mais intensa. O argentino, que foi apoiado por milhares de fãs argentinos em São Paulo, escapou ileso.

