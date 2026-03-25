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F1: Colapinto é perseguido e multado pela polícia francesa em Mônaco

Argentino estava atravessando da França para o principado quando tudo aconteceu

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Franco Colapinto, esqui alpino

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Assim como a maioria dos pilotos da Fórmula 1, Franco Colapinto tem Mônaco como residência. A localização do principado é estratégica para diversos destinos da categoria ao longo do ano, o que facilita a locomoção, mas gera momentos muito peculiares no dia a dia deles.

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Por exemplo, o argentino foi multado pela polícia pela primeira vez recentemente. Em entrevista à ESPN, Colapinto revelou que estava fazendo o caminho da França para Mônaco quando tudo aconteceu.

"Foi bem recente. Eu estava na França, entrando em Mônaco, e havia um policial bloqueando o trânsito em uma ponte. Eu precisava passar pelo túnel, mas ele estava fechado. Eles me sinalizaram que eu não podia passar, então dei a volta, e ele começou a gritar em francês. Eu não o entendi".

"Acelerei porque o túnel estava em uma descida, e parece que ele começou a me perseguir. O túnel termina, entro na estrada, seis policiais estão bloqueando o trânsito, ele me pega [risos], eu não entendi nada. Eu disse: 'Desculpe, desculpe, estou com muita pressa, preciso ir', e eles me deram uma multa pesada. Essa foi a primeira que tive que pagar, e fiquei com muito medo porque pensei: 'Eles vão me mandar de volta para a Argentina'. Os franceses ficaram muito bravos".

O piloto estava fazendo o caminho com uma bicicleta, exercício que é muito comum entre os pilotos de automobilismo para manter a forma ao longo da temporada.

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