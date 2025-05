Aconteceu neste sábado a classificação para o GP da Emilia Romagna, sétima etapa da Fórmula 1. Oscar Piastri, da McLaren, fez a pole, seguido por Max Verstappen, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi para o Q2 pela terceira vez no ano e irá largar na 14ª posição. Quem também chamou atenção nesta sessão, que foi liderada por Carlos Sainz Jr., foi a Ferrari: tanto Charles Leclerc quanto Lewis Hamilton não tiveram boas performances e foram eliminados.

Mais cedo, o sábado foi marcado pelos acidentes de Yuki Tsunoda e Franco Colapinto, ambos no Q1. Apesar do susto, os dois pilotos estão bem. O argentino da Alpine ainda foi punido com uma posição no grid de largada do domingo por sair dos boxes antes da direção de prova determinar um horário para o reinício do Q1 após a batida do piloto da Red Bull.

Confira grid de largada do GP da Emilia Romagna

POS PILOTO EQUIPE 1 Oscar Piastri McLaren F1 Team 2 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 3 George Russell Mercedes AMG Petronas F1 Team 4 Lando Norris McLaren F1 Team 5 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 6 Carlos Sainz Atlassian Williams Racing 7 Alex Albon Atlassian Williams Racing 8 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 9 Isack Hadjar Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 10 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 11 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 12 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 13 Kimi Antonelli Mercedes AMG Petronas F1 Team 14 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 15 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 17 Nico Hulkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 18 Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team 19 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 20 Yuki Tsunoda Oracle Red Bull Racing

AO VIVO: Tudo do QUALI em ÍMOLA, com BATIDAS FEIAS de TSUNODA e COLAPINTO! Rubinho fala de F1/NASCAR

Watch: F1 AO VIVO: O GRID DE LARGADA para o GP da EMILIA ROMAGNA | Q4

