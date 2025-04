Fernando Alonso é o piloto mais velho do grid da Fórmula 1 em 2025, tendo completado 43 anos em julho de 2024. O espanhol é também o mais experiente do grid, mas está tendo dificuldades nos últimos meses para mostrar um bom desempenho, em partes, por conta do carro da Aston Martin.

Até o momento, o bicampeão ainda não somou nenhum ponto, mas o piloto defende que o bólido que lhe foi entregue pela equipe de Silverstone não é bom o suficiente para ficar entre os dez primeiros colocados.

Mas, independentemente dos resultados na pista, a influência de Alonso sobre os jovens pilotos e sua carreira exemplar ainda são amplamente admiradas.

Franco Colapinto, piloto reserva da equipe Alpine, fez alguns comentários notáveis sobre o bicampeão e como foi influenciado pelo piloto.

O argentino expressou sua admiração pelo preparo físico e pela paixão de Alonso: "Fernando pilota muito bem, está competindo no mesmo nível dos pilotos de 25 anos. Ao longo dos anos, ele vem aprimorando suas habilidades e podemos ver que seu preparo físico é melhor do que o de todos nós".

"Apesar de ter 43 anos, ele continua em um nível incrivelmente alto. Honestamente, é difícil para mim imaginar que eu possa ser como ele no futuro".

"É preciso amar muito a F1 para poder competir no campeonato por tantos anos. O esporte exige uma enorme quantidade de energia e exerce uma pressão incrível sobre o corpo. Afinal de contas, a temporada consiste em 24 corridas e você tem que viajar por todo o mundo durante esses 24 finais de semana. Isso traz muita pressão psicológica".

"É um crédito para Fernando o fato de que, mesmo depois de uma carreira tão longa, ele ainda está em um nível tão alto. Eu corri pela equipe dele na Fórmula 4 no passado - foi lá que tudo começou para mim e foi quando o conheci pela primeira vez. Depois disso, ele abriu todas as portas para mim".

Franco Colapinto, piloto reserva da Alpine F1 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

