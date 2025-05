Franco Colapinto participará do GP de Mônaco como piloto titular da Fórmula 1 pela primeira vez. Após retornar a categoria no último fim de semana, no GP da Emilia Romagna, o qual terminou como décimo sexto, o argentino falou sobre o trabalho do chefe de equipe da Alpine, Flavio Briatore.

"Flavio tem sido muito apoiador. Ele sempre traz boas opiniões e é muito neutro, mas está envolvido desde o começo, tentando me ajudar em diferentes aspectos. Ele tem uma experiência enorme na F1, é a pessoa mais experiente da equipe", disse o argentino.

Briatore está na categoria desde 1988, trabalhando com a Benetton. Ele ajudou a levar Michael Schumacher ao time e, alguns anos depois, ajudou a revelar Fernando Alonso. Em 2008, o italiano se envolveu no escândalo que mais tarde ficou conhecido como 'Singapuragate', que o afastou da F1. Em 2024, ele voltou como conselheiro na Alpine e, há algumas semanas, assumiu o cargo de chefe de equipe após a saída Oliver Oakes.

"[Briatore] Já esteve em tantas corridas, passou por tantas situações diferentes, então o feedback dele sempre é valioso. Ele tem me apoiado muito e fico muito feliz em ter esse suporte. Pelo menos estamos todos empurrando na mesma direção", finalizou Colapinto.

